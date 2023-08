Meteo 15 giorni: ci libereremo dalla morsa dell'anticiclone africano a fine mese?

La rimonta africana che stiamo vivendo e che raggiungerà il suo culmine tra sabato 19 e lunedi 21 agosto, potrebbe lasciare spazio ad una condizione meteorologica più vivibile durante la quarta settimana di agosto. In altre parole, il flusso atlantico dovrebbe progressivamente abbassarsi, ricacciando l'anticiclone verso i propri territori di origine.

Servirà comunque tempo! Un mostro anticiclonico simile non è mai scalzabile in tempi brevi, ma sarà necessario che alcuni fattori agiscano di concerto per farlo ritirare nei propri ranghi.

Intanto, l'inizio della settimana prossima non presenterà cambiamenti di rilievo. La media degli scenari del modello americano valida per martedi 22 agosto mostra l'anticiclone ancora ben saldo sulla nostra Penisola e su tutto il bacino del Mediterraneo:

Notate il flusso atlantico relegato ancora molto a nord, alle latitudini della Scandinavia e delle Isole Britanniche. Da noi avremo ancora stabilità e quasi completa assenza di fenomeni, se si eccettua qualche temporale di calore sui monti.

La situazione però inizierà lentamente a cambiare. Se con un balzo virtuale ci spostiamo a venerdi 25 agosto, notiamo un'alta pressione più ridotta sull'Italia:

Il flusso atlantico dovrebbe abbassarsi fino a toccare le nostre regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Oltre ad un benefico calo delle temperature, avremo anche il ritorno dei temporali segnatamente al nord e nelle aree interne del centro.

Ecco infatti la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il medesimo giorno, ovvero venerdi 25 agosto. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Rischio di temporali maggiore al nord, specie su Alpi, Prealpi ed alte pianure. Qualche fenomeno sarà comunque probabile anche al centro, segnatamente nelle zone interne e lungo il versante adriatico. Resteranno invece stabili, ma leggermente meno calde, le condizioni meteo sul resto d'Italia.

