Meteo 15 giorni: ci aspettano giorni TURBOLENTI, specie al nord e al centro

Il prossimo fine settimana si prevede stabile e soleggiato, ma sancirà un cambio di circolazione a scala europea e mediterranea. Per ciò che concerne l'Italia, il fulcro del maltempo si sposterà dal centro-sud e alle regioni settentrionali, che all'inizio della settimana prossima potrebbero sperimentare una severa ondata di maltempo con tanta pioggia e neve in quota.

La prima mappa mostra la situazione sinottica estrapolata dal modello americano per mercoledi 28 aprile:

L'aria fredda sembra non essere mai doma! Questa volta invece si infilare l'Europa centro-orientale e l'Italia, come successo negli ultimi giorni, farà il giro largo, tuffandosi addirittura sul Vicino Atlantico (frecce blu)

La conseguente risposta di venti miti sud-occidentali (frecce rosse) chiuderà il cerchio depressionario che nel frattempo si sarà formato sulla verticale dell'Europa centro-occidentale.

In questo frangente sarà il nord e il centro (specie il lato tirrenico) ad avere il maggiore quantitativo di fenomeni, a scapito del medio-basso Adriatico e del meridione che avranno precipitazioni nettamente minori.

In sostanza, arriveranno al centro-nord piogge, rovesci, qualche temporale ed un cospicuo carico di neve sulle Alpi, ma solo in quota; al sud invece il richiamo di aria calda nordafricana garantirà tempo abbastanza buono e molto mite per il periodo.

Questa situazione potrebbe sforare, seppure con toni meno acuti, anche nei primi giorni di maggio; secondo la media degli scenari del modello americano imbastita per sabato 1 maggio, notiamo il nord e il centro abbracciati ancora da una notevole mole di instabilità:

Il meridione e la Sicilia potrebbero invece restare maggiormente protette da una blanda zona di alta pressione presente alle basse latitudini del Mediterraneo...vedremo!

