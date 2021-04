Meteo 15 giorni: che MALTEMPO in arrivo a fine mese!

Segnali di maltempo importante per la fine del mese al nord e su parte del centro. Il modello americano ha inquadrato un peggioramento significativo tra lunedì 26 e mercoledì 28 al nord e su Toscana, Umbria e Lazio.



Il tutto a causa dell'approfondimento di un minimo depressionario al suolo che pescherà sia aria umida di matrice mediterranea, sia aria fredda di origine artica dal nord Europa .



Come si vede in questa mappa, la fase piovosa potrebbe non risultare affatto trascurabile:

Un nuovo apporto di precipitazioni abbondanti sicuramente chiuderebbe il conto con la siccità sul settentrione e regalerebbe un prezioso contributo anche alle regioni centrali tirreniche.

La media degli scenari del modello americano considera questa fase depressionaria altamente probabile, come vediamo in questa mappa prevista per mercoledì 28 che rinnova le condizioni perturbate che già dovrebbero osservarsi nella giornata di martedì 27 aprile:

La percentuale di probabilità che si verifichino accumuli superiori ai 5mm è piuttosto alta, considerata la distanza temporale, si va oltre il 60% sulle Alpi (colore marrone), oltre il 40-45% in pianura (colore verde):

Nei giorni successivi le correnti si orienteranno da ovest determinando ancora il passaggio di qualche perturbazione sul settentrione e al centro, intervallata da finestre di tempo migliore. Non sono invece previste piogge di rilievo al sud.

IL TEMPO in SINTESI da martedì 27 aprile a lunedì 3 maggio:

martedì 27 aprile e mercoledì 28 aprile: maltempo al nord e al centro con piogge e temporali, neve oltre i 1800-2000m,temperature in calo, fenomeni meno probabili su basso Lazio ed Abruzzo, tempo migliore al sud e clima mite.



giovedì 29 aprile: maltempo in temporanea attenuazione, rialzo termico al nord.



venerdì 30 aprile: nuova perturbazione in transito al nord con qualche pioggia o rovescio passeggero, esteso anche alla Toscana, tempo migliore sul resto del centro e soprattutto al sud.

sabato 1° e domenica 2 maggio: parentesi soleggiata ovunque.

lunedì 3 maggio: al nord nubi e qualche pioggia in arrivo da ovest, nuvolaglia anche al centro con qualche piovasco possibile su Toscana, Umbria ed alto lazio, bel tempo sulle altre regioni.