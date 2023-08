Meteo 15 giorni: cambierà la situazione dopo Ferragosto?

Dopo un inizio stentato, il mese di agosto sembra voglia regalarci giornate soleggiate ed anche calde da nord a sud.

Da oggi fino al periodo di Ferragosto assisteremo ad un crescendo del caldo, che giorno dopo giorno diverrà sempre più intenso, anche se probabilmente non si raggiungeranno valori record (si legga questo articolo per maggiore chiarezza: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-tempo-di-ferragosto-quanto-caldo-far-ci-saranno-temporali-/98327/)

La prima mappa mostra il quadro termico a 1500 metri che avremo in Italia subito dopo Ferragosto, ovvero mercoledi 16 agosto, secondo il modello americano:

Non servono molte parole per commentare una situazione pienamente estiva in Italia con caldo anche intenso specie al centro e al sud. Solo i settori più a nord avranno un caldo più moderato e potrebbero contare su qualche temporale di stagione; sul resto d'Italia il sole sarà dardeggiante.

Cosa potrebbe succedere dopo Ferragosto? Per il momento dalle mappe non si vedono rotture stagionali, ma solo una lieve attenuazione del caldo sul settore centro-settentrionale italico stante una maggiore ingerenza delle correnti occidentali che scorreranno sull'Europa centrale.

La seconda mappa è la media termica degli scenari a 1500 metri imbastita questo pomeriggo dal modello americano e valida per domenica 20 agosto:

Si nota una flessione della bolla calda che dovrebbe consentire un caldo più sopportabile al nord e al centro. Nulla di cambiato invece per il sud e le Isole, dove il caldo seguiterà ad essere intenso.

Sul fronte dei fenomeni, la terza mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per domenica 20 agosto:

Su parte del nord aumenterà la tendenza temporalesca, specie su Alpi, Prealpi ed alte pianure. Qualche temporale di stagione non sarà escluso anche nelle aree interne del centro, per il resto nessun cambiamento.

