Meteo 15 giorni, CALDO più sopportabile e TEMPORALI sparsi, ecco dove e quando

Martedi 29 e mercoledi 30 giugno saranno le giornate peggiori per le nostre regioni meridionali, con i 40° a portata di mano su diverse aree. A partire dal week-end e all'inizio della settimana prossima questa ondata di caldo dovrebbe cedere il passo ad una configurazione termica e barica nettamente più gentile.

In altre parole, spariranno le correnti nord africane e si farà sotto un flusso meno caldo di matrice settentrionale, come mostra l'analisi prevista per martedi 6 luglio:

Ecco le correnti meno calde da nord-est che spediranno l'alta pressione africana a casa sua. Notate il ponte anticiclonico che dal vicino Atlantico si protenderà verso la Scandinavia.

Questa situazione, oltre ad un caldo sopportabile, sarà causa di temporali che frequenteranno segnatamente le aree interne nel pomeriggio, ma con sconfinamenti su pianure e coste.

Dando un'occhiata al quadro termico, ecco le temperature a 1500 metri previste per martedi 6 luglio:

Il caldo intenso sarà di competenza della Penisola Iberica e il nord Africa. Sull'Italia avremo un caldo moderato e sopportabile, rinfrescato di tanto in tanto da qualche breve temporale.

Quanto durerà questa situazione? Sul finire della prima decade di luglio, la situazione potrebbe nuovamente cambiare in favore del caldo intenso sull'Italia. Ecco le temperature a 1500 metri estrapolate questo pomeriggio dal modello americano per sabato 10 luglio:

Caldo nuovamente intenso al centro-sud e sulle Isole, moderato con possibili temporali al nord. Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa evoluzione.

