Meteo 15 giorni: CALDO in lenta ritirata tra la fine di luglio ed i primi di agosto?

Il ruggito bollente africano, dopo una relativa e breve pausa durante il week-end, tornerà di prepotenza sull'Italia all'inizio della settimana prossima, con temperature estreme soprattutto al sud e sulle Isole (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/inizio-settimana-prossima-ancora-incubo-caldo-estremo-per-molte-regioni-/98158/). Successivamente, le correnti occidentali facenti capo ad una vasta depressione in sede scandinava, tenteranno di erodere la cupola di alta pressione sul Mediterraneo, riuscendoci però solo in parte.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 28 luglio:

Con le frecce blu abbiamo indicato le sopracitate correnti fresche occidentali, che lambendo il settentrione, determineranno dei temporali sparsi, localmente anche intensi. Il centro, ma soprattutto il sud e le Isole, resteranno invece tra le braccia dell'alta pressione e del caldo, con fenomeni praticamente assenti.

Questa situazione è inquadrata molto bene dalla mappa termica a 1500 metri del modello americano valida per il medesimo giorno:

Il caldo intenso si rintanerà tra la Sardegna e le regioni meridionali, mentre al nord ed in tendenza anche al centro i valori termici risulteranno via via più sopportabili.

Come potrebbe esordire il mese di agosto in Italia? Ecco la mappa termica a 1500 metri relativa a mercoledi 2 agosto:

Caldo intenso ulteriormente ricacciato verso sud: solo la Sicilia e le estreme regioni meridionali saranno alle prese con temperature elevate. Il centro e il nord avranno invece un caldo nettamente più sopportabile, accompagnato anche da temporali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località