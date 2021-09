Meteo 15 giorni: breve pausa soleggiata, poi nuovi TEMPORALI?

La crisi temporalesca che potrebbe verificarsi sull'Italia all'inizio della settimana prossima sarà probabilmente seguita da un breve periodo stabile con temperature in aumento specie al centro e al meridione.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di giovedi 16 settembre:

Un flebile cuneo di alta pressione si stabilirà sull'Italia determinando bel tempo ed un aumento delle temperature specie al centro e al meridione. Le regioni settentrionali in verità saranno via via interessate dal nuovo elemento perturbato che darà luogo a temporali sparsi sull'Esagono Francese e sull'Europa centrale.

La perturbazione si farà poi strada verso l'Italia, determinando un peggioramento del tempo nel terzo week-end di settembre, specie al nord e al centro.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di domenica 19 settembre:

Notiamo una nuova fase di maltempo ricoprire l'Italia con piogge sparse e temporali. I fenomeni si presenteranno in un primo tempo al nord e su parte del centro, ma tenderanno ad estendersi a gran parte d'Italia, accompagnando anche un sensibile calo delle temperature.

A seguire, la perturbazione si sposterà verso levante ed il tempo migliorerà ad iniziare dai settori di ponente e dalla Sardegna.

