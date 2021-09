Meteo 15 giorni: ATTACCO del MALTEMPO, ecco dove...

Le correnti perturbate atlantiche proveranno a prendere il sopravvento su tutto il centro Europa durante gli ultimi giorni di settembre, con la ferma intenzione di raggiungere parzialmente anche il nostro Paese, specie il settentrione ma in parte anche il centro, dando vita a situazioni di tempo decisamente autunnale.



Ecco la sequenza che fa pensare che l'autunno possa essere ormai dietro l'angolo, ci porta a giovedì 30 settembre con un vortice depressionario pronto a spingersi dall'Irlanda verso il centro del Continente:

Il passo successivo sarebbe quello di abbracciare almeno il nord Italia entro il primo ottobre, portando un peggioramento piovoso e il passaggio a temperature autunnali, come mostra la carta seguente, riferita alla media degli scenari del modello europeo:

Ci sono molte mappe che propongono questo tipo di configurazione, evidenziando anche una curvatura ciclonica delle correnti più spiccata, come vediamo qui sotto:

Sapete bene che più l'angolo disegnato dalla saccatura è inclinato più il maltempo può essere "cattivo"; nella mappa seguente invece addirittura un vortice che abbraccia le Alpi e disegna maltempo per gran parte d'Italia:

E cosa dice la mappa delle anomalie bariche previste a 5500 per il periodo in oggetto? Dice che c'è molta convergenza su questa evoluzione piovosa per mezza Italia, guardate, in celeste si può notare una pressione atmosferica nettamente più bassa della norma sul Regno Unito, in espansione verso sud:

IN SINTESI il tempo tra fine settembre e la prima decade di ottobre:

-graduale passaggio a tempo autunnale al nord da giovedì 30 settembre in poi con periodi favorevoli a precipitazioni sparse associate ad un calo delle temperature e alla prima neve a quote medio-alte sulle Alpi. Dopo il 3-4 ottobre possibile temporaneo ritorno a condizioni più stabili.



-probabile coinvolgimento nel maltempo anche del centro Italia dal primo ottobre in poi



-più ai margini il sud ma con qualche fase temporalesca da non escludere su Campania, Molise, nord Puglia ma con tempo in prevalenza asciutto e ancora in parte soleggiato.