Meteo 15 giorni: arrivano o saltano le GRANDI PIOGGE?

Il tempo di fine settembre sarà inizialmente caratterizzato da condizioni anticicloniche e dunque stabili, soleggiate e miti. Con l'esordio di ottobre da diversi giorni si parla della possibilità di un affondo depressionario nel cuore del Mediterraneo, sul quale però i modelli risultano ancora molto dubbiosi.



Naturalmente non mancano le emissioni che fanno pensare che una importante fase piovosa sia ormai prossima ad interessare almeno mezzo Paese, come quella che vi mostriamo qui sotto e che evidenzia l'inserimento di un vortice depressionario da ovest strutturato a tutte le quote:

Altre emissioni ridimensionano un po' questo attacco autunnale, facendo intendere che comunque un passaggio moderatamente perturbato tra l'1 e il 3 ci sarà comunque, come si nota qui:

La media degli scenari però risulta meno propensa a scorgere una penetrazione così decisa delle correnti perturbate e punta ancora sulla classica situazione di INCERTEZZA, la saccatura è appena abbozzata e l'alta pressione potrebbe anche opporsi a questo tentativo, deviando la circolazione d'aria instabile verso nord:

Capite che così non si può andare oltre perché se l'affondo andasse in porto il tempo della Penisola assumerebbe delle caratteristiche autunnali, in caso contrario bisognerebbe ancora considerare azioni di piccolo cabotaggio per smantellare l'anticiclone.



Dunque si resta come "color che son sospesi", speriamo di sciogliere la prognosi già dalle prossime emissioni.



SINTESI PREVISIONALE da giovedì 30 settembre a martedì 5 ottobre:

sino a giovedì 30 a venerdì 1° ottobre bel tempo ovunque e clima gradevole, salvo annuvolamenti su Alpi, levante ligure ed alta Toscana ma senza grosse conseguenze.



da sabato 2 ottobre a lunedì 4 ottobre: al nord e su Toscana, Umbria e Marche possibile parziale peggioramento con piogge sparse e locali temporali possibili, ma da confermare, probabilmente asciutto e ancora in gran parte soleggiato altrove.



martedì 5 ottobre: possibili ripristino di condizioni almeno in parte soleggiate anche al nord e nelle aree del centro interessate precedentemente dalla variabilità.