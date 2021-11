Meteo 15 giorni: arriva un po' di alta pressione, ma seguita da altro MALTEMPO

La saccatura nord atlantica che sta interessando la nostra Penisola, isolerà una depressione sul Mediterraneo centrale sul finire della settimana. Tale depressione potrebbe condizionare il tempo di alcune regioni fino a metà mese, prima dell'arrivo di un po' di alta pressione con bel tempo per tutti.

Andiamo però con ordine; la prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di giovedi 11 novembre:

L'alta pressione tornerà a bloccare le correnti atlantiche, ma sulla nostra Penisola il tempo non sarà ancora stabile. La presenza di una blanda depressione tra la Sicilia e la Sardegna darà luogo a tempo instabile con rovesci soprattutto al centro-sud ed in misura minore anche al nord, specie sull'Emilia Romagna.

Volgendo lo sguardo oltre, notiamo come l'ala protettiva dell'alta pressione si allunghi sull'Italia attorno a metà mese, garantendo bel tempo per tutti; la seconda mappa mostra la situazione estrapolata oggi dal modello americano per lunedi 15 novembre:

Bel tempo da nord a sud e con temperature massime superiori alle medie del periodo. Questa situazione faciliterà l'arrivo di nebbie e foschie sulle pianure di notte e al mattino, insieme ad un peggioramento della qualità dell'aria nelle nostre città.

La figura anticiclonica in questione dovrebbe però avere vita breve. Ecco l'ultima mappa valida per giovedi 18 novembre:

A seguito del breve periodo di alta pressione, la pioggia dovrebbe tornare al nord e al centro, con nevicate sulle Alpi a quote non elevate per la stagione.

