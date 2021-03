Meteo 15 giorni: aprile inizierÃ  con la PIOGGIA o con altro FREDDO?

Sembra ormai assodato che il tempo metterà il pilota automatico fino al periodo pasquale: molta alta pressione, qualche disturbo locale con le piogge primaverili che seguiteranno a latitare a parte qualche sporadico e breve rovescio in un contesto termico piuttosto mite.

Il tempo probabilmente cambierà in maniera sensibile proprio nel fine settimana di Pasqua, quando sull'Italia potrebbe manifestarsi uno scambio meridiano che veicolerà aria fredda verso le basse latitudini.

Il tempo sulla nostra Penisola sarà in stretto rapporto con l'obbiettivo che avranno le suddette correnti fredde nel loro incedere verso lidi più meridionali.

Al momento prevalgono due tesi, che dovranno ovviamente essere confermare cammin facendo. La prima tesi opta per un ingresso occidentale, con l'aria fredda che colpirebbe l'ovest Europa; la prima mappa estrapolata dal modello americano è valida per lunedi 5 aprile:

Se l'aria fredda facesse il giro largo passando più ad ovest (frecce bianche), la nostra Penisola si troverebbe esposta a correnti miti e umide sud-occidentali (freccia rossa); in tal caso arriverebbe la pioggia specie al centro e al nord in un contesto mite. La natura ringrazierebbe segnatamente in quelle aree del nord dove la pioggia non cade ormai da oltre un mese (ad esempio il nord-ovest).

La seconda tesi opta invece per un ingresso freddo più centrale, con l'Italia direttamente interessata dal calo delle temperature. Ecco un'ipotesi termica del modello americano valida per la giornata di Pasqua (domenica 4 aprile):

Secondo questa tesi, l'alta pressione si ergerebbe nuovamente tra il Vicino Atlantico e l'Europa occidentale, scaraventando l'aria fredda addosso all'Europa centrale e all'Italia (frecce bianche).

Se prevalesse questa tesi, il freddo tornerebbe a far parlare di sè, come la neve a bassa quota, ma escluderebbe l'ipotesi piovosa e mite a favore di precipitazioni mal organizzate causate da contrasti locali.

Chi avrà ragione? Beh, è impossibile dirlo ora. Vi mostriamo comunque la mappa della probabilità che la temperatura a 1500 metri possa scendere sottozero sulla verticale italica nella giornata di Pasqua:

Questa probabilità viene giudicata MEDIA al nord e sull'alto Adriatico, BASSA o MOLTO BASSA sul resto d'Italia.

Nei prossimi giorni faremo il punto alla luce delle nuove emissioni dei modelli; continuate pertanto a seguirci!

