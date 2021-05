METEO 15 GIORNI: ancora prospettive di MALTEMPO al NORD e su parte del CENTRO

La percussione perturbata che avverrà all'inizio della settimana prossima sull'Italia, aprirà una grossa "ferita" su tutto il comparto centro-occidentale del nostro Continente...una ferita che sarà dura a morire!

La vasta lacuna barica abbraccerà con le sue spire soprattutto le regioni centrali e settentrionali, proponendo un tempo spesso instabile (se non del tutto perturbato), accompagnato da temperature non all'altezza del periodo in corso.

Andrà invece un po' meglio al sud e sulle Isole dove arriverà solo della variabilità che solo localmente si assocerà a fenomeni perturbati.

A titolo di esempio, vi mostriamo la mappa estrapolata dallo scenario ufficiale del modello americano, valida per venerdi 14 maggio:

Vi sono diverse cose da osservare: il lungo ponte di alta pressione disteso dal vicino Atlantico alla Scandinavia, posizionato in modo alquanto anomalo per la stagione.

Di rimando, gran parte dell'Europa centrale compresa l'Italia sarà sottomessa al giogo dell'instabilità, tra le spire di una complessa depressione con diversi minimi. In altre parole, il tempo non potrà essere buono segnatamente al centro-nord che sarà meta di rovesci, temporali e temperature non all'altezza del periodo in questione.

Quanto durerà questa situazione? Non poco!

Volgendo lo sguardo oltre, ecco la mappa della probabilità di avere piogge maggiori di 5mm in Italia nell'arco di lunedi 17 maggio (saremo già nella seconda parte del mese):

Ad oggi, la probabilità di avere piogge rilevanti viene giudicata MEDIA su quasi tutto il settentrione e le aree interne dell'Italia centrale, BASSA o MOLTO BASSA sulle restanti aree della Penisola. Ciò significa che le condizioni instabili al centro-nord, stando alle mappe di oggi, potrebbero non risolversi nemmeno all'inizio della seconda quindicina mensile.

Infine, se esaminiamo la mappa sinottica estrapolata questo pomeriggio per lunedi 17 maggio, notiamo una vasta voragine barica sull'Europa centro-occidentale e condizioni di potenziale maltempo al nord:

Al sud e sulla Sicilia potrebbe invece palesarsi una relativa rimonta calda dal nord Africa con condizioni meteorologiche migliori e decisamente più calde, specie sulle regioni estreme.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località