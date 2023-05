Meteo 15 giorni: ancora OSTAGGI dell'instabilità e del MALTEMPO, tuttavia...

Anche oggi non ci sono grosse novità sul tempo dei prossimi giorni in Italia, quantomeno fino al 25-26 maggio. Come abbiamo già accennato ieri in questa sede, le figure bariche presentano una staticità disarmante e da questa immobilità scaturisce sempre lo stesso tipo di tempo; qualche mese fa avevamo sempre tra i piedi l'alta pressione, ora abbiamo frequenti depressioni e maltempo a tratti anche severo.

La prima mappa estrapolata dalla media degli scenari americana valida per mercoledi 24 maggio, mostra sempre il medesimo assetto delle figure bariche:

La spinta dell'alta pressione atlantica riguarderà le Isole Britanniche e la Scandinavia. Come si evince dalla mappa, noi resteremo in un regime complessivamente depressionario con instabilità e maltempo ancora a spasso sulla nostra Penisola.

La pulsazione verso nord-est dell'alta pressione delle Azzorre e ben visibile dalla mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per il medesimo giorno. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco il promontorio stabilizzante proteso dall'Atlantico fino alle Isole Britanniche dove avremo la stabilità; da noi sarà ancora presente una vasta ansa depressionaria con tempo complessivamente instabile ed assolutamente non caldo.

Spingendoci ulteriormente in avanti, ecco il responso della media degli scenari americana valida per la giornata di domenica 28 maggio:

Si nota un lieve aumento dei geopotenziali in area mediterranea, segno che forse l'instabilità potrebbe successivamente mollarci. La traccia di una blanda depressione è però ancora evidente da questa mappa; di conseguenza il tempo non potrà essere ancora a posto dalle nostre parti.

Infatti, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per il medesimo giorno mostra ancora probabilità abbastanza elevata di avere la pioggia, specie al nord e nelle aree interne del centro:

In altre parole, per la stabilità bisognerà ancora attendere...

