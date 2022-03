Meteo 15 giorni: ancora molta alta pressione, ma qualche PIOGGIA non mancherà

Niente perturbazioni atlantiche e di conseguenza nessuna precipitazione organizzata è da mettere in preventivo per il nord e le regioni tirreniche almeno fino al termine di marzo. La siccità in queste aree sta diventando davvero allarmante e si spera che aprile faccia il proprio dovere di "ogni goccia è un barile".

Le Isole, parte del centro e il meridione avranno invece maggiori probabilità di vedere cadere acqua dal cielo, specie la Sardegna che ne ha sempre bisogno.

Secondo la media degli scenari del modello americano, giovedi 24 marzo saremo messi così:

Una blanda depressione centrata tra il Marocco e l'Iberia richiamerà aria mite e umida verso le Isole, il meridione e marginalmente il nord-ovest. Notate però la maestosità dell'anticiclone presente sull'Europa centrale che non avrà ancora intenzione di abdicare.

La mappa della probabilità di pioggia valida per venerdi 25 marzo mostra quando detto poco sopra:

Le probabilità maggiori che possa piovere le avremo in Sardegna, dove la medesima probabilità risulterà elevata. Una probabilità di pioggia media aleggerà al meridione, in Abruzzo e sulle Alpi, mentre altrove avremo una bassa probabilità che possa cadere acqua dal cielo.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a lunedi 28 marzo, notiamo che l'alta pressione sarà sempre li...

Sul finire del mese potrebbe aver termine anche il flusso umido sud-orientale sulle Isole e al sud; in questo modo tutta l'Italia potrebbe essere abbracciata dall'anticiclone, con clima mite e generale assenza di pioggia da nord a sud. Si spera ovviamente che le cose vadano in maniera diversa; vedremo cosa ci propineranno i prossimi aggiornamenti, continuate a seguirci!

