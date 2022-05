Meteo 15 giorni: alta pressione seguita da un nuovo periodo FRESCO ed INSTABILE?

Il tam tam modellistico che emerge dalle mappe di questi giorni, indirizza il tempo della prossima settimana verso il bello - o meglio verso una rimonta dell'alta pressione che potrebbe coivolgere il Mediterraneo e l'Italia. Questo dovrebbe succedere nella seconda parte della settimana prossima, perchè fino a mercoledi 11 maggio l'Italia dovrà "smaltire" ancora un po' di instabilità.

Sarà un'alta pressione tenace? Al momento è difficile rispondere a questa domanda; quasi sicuramente un rialzo pressorio ci sarà, ma difficilmente la figura stabilizzante riuscirà a mettere radici sull'Italia, monopolizzando a lungo lo stato del tempo dalle nostre parti.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per venerdi 13 maggio:

E' evidente la circolazione anticiclonica sullo Stivale con le correnti atlantiche a scorrere a nord del 50° parallelo. Da noi si profilerà una fase stabile ed anche abbastanza calda con fenomeni quasi completamente assenti se si esclude qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore del pomeriggio...in pratica come se fossimo in estate.

Quale potrebbe essere l'evoluzione successiva? Il modello ci mostra lo spostamento dei massimi in sede scandinava e l'arrivo di aria fresca ed instabile da est sul nostro Paese dopo il giorno 15.

Detto ciò, ecco cosa potrebbe succedere nella giornata di martedi 17 maggio:

Dicevamo dello spostamento dei massimi pressori verso nord, in direzione della Scandinavia. L'Italia potrebbe quindi essere esposta in un primo tempo a correnti fresche ed instabili da est (frecce blu), mentre in un secondo momento da aria umida di matrice atlantica con piogge in un contesto mite (frecce rosse).

Come vedete, la situazione al momento non è di semplice lettura. Vedremo come si comporteranno i prossimi aggiornamenti dei modelli. Continuate quindi a seguirci!

