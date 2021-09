Meteo 15 giorni: alta pressione KO, cosa succederà al tempo di ottobre?

Dopo il passaggio perturbato atteso tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre con annessi impulsi freddi secondari e l'importante calo delle temperature, il tempo sarà ancora controllato da una conca depressionaria in quota che manterrà attive sull'Italia condizioni di spiccata variabilità, specie sul nord-est, lungo le regioni del medio Adriatico e sul meridione.

Lo si vede chiaramente da questa mappa barica prevista per venerdì 8 ottobre:

Si nota un anticiclone un po' defilato sull'ovest del Continente e l'aria fresca che sfonda da nord-ovest nell'area mediterranea. La situazione non pare cambiare di molto nei giorni successivi, guardate la mappa prevista per domenica 10 ottobre:

Tutto ciò potrebbe offrire occasioni per precipitazioni importanti sul medio-basso Tirreno e più in generale per il sud del Paese. Da lunedì 12 oltretutto la conca depressionaria potrebbe evolvere temporaneamente in un minimo chiuso, accentuando l'instabilità anche su parte del centro, specie lungo le regioni adriatiche.

Infine entro metà mese ecco un altro attacco lungo i meridiani, un affondo perentorio che ci catapulterebbe nel vivo dell'autunno con pioggia, freddo e anche neve su Alpi ed Appennini, ma questo quadro barico al momento risulta un po' estremo, seguite gli aggiornamenti:

IN SINTESI da venerdì 8 a giovedì 14 ottobre:

da venerdì 8 a domenica 10 ottobre: variabile su zone alpine di confine, nord-est, Romagna, medio Adriatico, meridione e Sicilia con possibili momenti piovosi o temporaleschi, altrove più sole e tempo asciutto, ma ovunque ventilato e fresco.



da lunedì 11 a martedì 12 ottobre: accentuazione dell'instabilità anche sul resto del centro e su parte della Sardegna con spunti temporaleschi, ancora molto instabile al sud, tempo migliore al nord, clima fresco.



da mercoledì 13 a giovedì 14 ottobre: possibile nuovo generale peggioramento ma da confermare.