L'AUTUNNO ha buone possibilità di imporsi a metà mese, ma cosa c'è che non quadra?

Il sole e il caldo piacciono a tutti, ma quando si esagera e questa condizione diventa quasi "patologica", si sente il bisogno di cambiare. Tralasciando le gravi conseguenze che questa anomalia bollente sta determinando sugli ecosistemi e gli equilibri della natura, anche l'essere umano comincia ad essere stufo di una situazione stagnante e senza storia come quella presente nelle ultime settimane in Italia.

Diciamo subito che fino alla metà della settimana prossima, a parte un lieve calo termico indotto da correnti orientali tra lunedi e martedì, l'alta pressione non concederà ancora nessun fenomeno all'Italia. Qualcosa di nuovo potrebbe accadere nella seconda parte della settimana prossima e soprattutto attorno a metà mese, ma la scadenza previsionale impervia e la collimazione non troppo spinta tra gli elaborati impone molta cautela.

Il modello americano, nella sua media degli scenari, è abbastanza ottimista circa un cambio di marcia della situazione meteo a metà mese. La prima mappa è la media degli scenari del sudetto modello valida per domenica 15 ottobre:

Notiamo l'ingresso energico del flusso atlantico sul Mediterraneo, con l'alta pressione costretta finalmente a retrocedere verso il nord Africa. Tutto ciò attiverebbe precipitazioni al nord e al centro, come si nota dalla mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per domenica 15 ottobre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco la pioggia in arrivo al nord e su gran parte delle regioni centrali con probabilità medio-alta. Resterebbero ancora in attesa il medio-basso Adriatico, buona parte del sud e le Isole dove la medesima probabilità resterà bassa.

Allontanandosi un attimo dal modello americano, notiamo per la medesima giornata (ovvero domenica 15 ottobre) come anche il modello europeo ipotizzi una notevole riduzione dell'alta pressione, ma con correnti atlantiche meno ficcanti sul Mediterraneo. Ecco la mappa:

Solo il nord potrebbe essere interessato da qualche pioggia secondo la media degli scenari del modello europeo, mentre il resto d'Italia resterebbe ancora sotto il giogo dell'alta pressione, seppure in attenuazione.

Solitamente, il modello americano risulta più performante a lungo termine rispetto all'europeo, di conseguenza riteniamo questa opzione minoritaria rispetto a quella più generosa dell'elaborato di oltre oceano.

Cosa potrebbe accadere successivamente? Se ci fidiamo del modello americano, l'unico che arriva oltre un certo limite temporale, si nota una situazione finalmente autunnale sull'Italia nella seconda parte del mese. La terza mappa è la media degli scenari del modello americano estrapolata per la giornata di mercoledi 18 ottobre:

Sarebbe autunno sull'Italia senza "se" e senza "ma", con le alte pressioni finalmente lontane dalla scena mediterranea ed italica.

Sul fronte delle piogge, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata (mercoledi 18), mostra quanto segue:

Probabilità di pioggia media o elevata praticamente su tutta l'Italia, salvi pochissimi settori. Si spera vivamente di arrivare a questa situazione, ma gli ostacoli che si pareranno davanti saranno molti. Di conseguenza vi invitiamo a seguire tutti i nostri aggiornamenti durante i prossimi giorni.

RIASSUMENDO: L’Italia vive da settimane una condizione di caldo anomalo e siccità, che ha avuto gravi ripercussioni sugli ecosistemi e gli equilibri della natura. Molti italiani sono stufi di questa situazione stagnante e senza storia, che sembra non voler finire mai. Tuttavia, le ultime previsioni meteo danno una speranza di cambiamento nella seconda metà di ottobre, quando l’alta pressione potrebbe lasciare il posto a correnti atlantiche più fresche e umide. Queste correnti porterebbero piogge e un calo delle temperature su gran parte del Paese, restituendo finalmente un aspetto autunnale al clima italiano. La previsione è ancora incerta e richiede cautela, ma il modello americano è più ottimista di quello europeo circa una svolta meteo a partire da domenica 15 ottobre. Nella seconda parte del mese, la situazione potrebbe diventare ancora più dinamica e variabile, con la probabilità di pioggia media o elevata su tutta la Penisola.

