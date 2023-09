L'alta pressione lascerÃ  l'Italia e l'AUTUNNO proverÃ  ad imporsi

Giungono conferme molto importanti circa un cambiamento degli assetti barici sull'Italia dopo metà mese. Di conseguenza, fino al giorno 15 settembre ci sarà poco da fare, con gli eventuali attacchi che saranno poco convinti.

La cosa importante è che già nell'arco della settimana prossima, l'alta pressione inizierà a perdere colpi e non sarà più quel mostro di stabilità inossidabile presente adesso nel cuore dell'Europa. A piccoli passi la natura riuscirà a rimuovere questo macigno e l'autunno forse potrà esplicarsi in modo migliore anche sul Mediterraneo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida proprio per il 15 di settembre:

L'alta pressione sarà già stata erosa sull'Europa centrale...non ancora sul Mediterraneo che tuttavia avrà disturbi sempre più importanti ad iniziare dai settori più settentrionali, con la penetrazione delle correnti occidentali verso sud.

A tal proposito, vi proponiamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida proprio per venerdi 15 settembre. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%)

Vediamo alcune precipitazioni che si faranno strada al nord e nelle aree interne del centro, dettate soprattutto da infiltrazioni atlantiche. L'alta pressione sarà costretta a ripiegare con la sua parte forte verso sud in direzione del Mediterraneo orientale e del nord Africa, influenzando però ancora le nostre regioni meridionali.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a martedi 19 settembre, la mappa termica a 1500 metri mostra quanto segue:

Gli ultimi residui di caldo saranno di competenza delle Isole e le estreme regioni meridionali. Su tutte le altre regioni, quindi al nord e al centro, si avranno condizioni climatiche gradevoli.

Anche la mappa della probabilità di pioggia a livello italico valida sempre per martedi 19 settembre induce ad un cauto ottimismo:

A parte le estreme regioni meridionali ed in parte anche le Isole che avranno ancora una probabilità di pioggia bassa, il resto d'Italia godrà di una probabilità media o elevata che possa cadere acqua dal cielo.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione in base alle nuove emissioni dei modelli. Continuate quindi a seguirci!

