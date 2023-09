Il meteo si fa CAPRICCIOSO tra una goccia fredda, l'alta pressione e le correnti atlantiche

La saccatura che nei prossimi tre giorni entrerà di prepotenza sulla nostra Penisola, lascerà in eredità (come spesso succede) una depressione che poi evolverà in goccia fredda al meridione. Nel contempo, a partire da domenica 24 settembre, l'alta pressione delle Azzorre formerà un flebile ponte stabilizzante con un altro anticiclone più forte ubicato sull'Europa orientale. Tutto ciò favorirà un miglioramento del tempo al nord e su parte delle regioni centrali con temperature massime in moderato aumento.

Vediamo tutto da questa mappa, estrapolata dalla media degli scenari del modello americano valida per giovedi 28 settembre:

Ecco la goccia fredda che agirà sulle regioni meridionali con tempo instabile e relativamente più fresco; il flusso atlantico facente capo alla depressione d'Islanda, verrà marginalizzato all'Europa nord occidentale; in mezzo si formerà un canale di alta pressione che dalle Azzorre si dipartirà fino all'Europa orientale.

Le condizioni meteo che si assoceranno a questa situazione vedranno un un tempo stabile al nord, sul Tirreno e la Sardegna, mentre al sud e sul medio-basso Adriatico insisterà l'instabilità con rischio di rovesci e temporali sparsi, sotto l'egida di un clima più fresco.

Cosa potrebbe succedere successivamente? Il ponte stabilizzante tra i due anticicloni dovrebbe spezzarsi e consentire l'ingresso di correnti instabili dall'Atlantico verso la Penisola attorno ai primi giorni di ottobre.

La seconda mappa mostra ciò che potrebbe accadere nella giornata di lunedi 2 ottobre:

Come anticipato, le correnti atlantiche spazzeranno via l'alta pressione consentendo il ritorno dell'instabilità e dell'autunno da nord a sud. Se infatti esaminiamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea per la medesima giornata, notiamo quanto segue:

Notate la parte di competenza dell'alta pressione completamente sgombra da precipitazioni. L'Italia come vedete resterà sotto il tiro delle correnti oceaniche con rischio medio-alto di avere piogge da nord a sud, associate anche ad un clima fresco.

RIASSUMENDO: L’Italia si troverà in una situazione meteorologica complessa, caratterizzata da diversi fattori che influenzano il clima. Una saccatura che si trasformerà in goccia fredda al meridione determinerà un tempo instabile e relativamente più fresco sulle regioni meridionali ad inizio settimana. Nel contempo, un ponte di alta pressione tra le Azzorre e l’Europa orientale garantirà un tempo stabile e più mite al nord e su parte delle regioni centrali. Questa situazione cambierà nei primi giorni di ottobre, quando le correnti atlantiche spazzeranno via l’alta pressione e porteranno il ritorno dell’instabilità e dell’autunno da nord a sud. Queste previsioni sono basate sulla media degli scenari del modello americano, che mostrano le mappe della situazione atmosferica e della probabilità di pioggia a scala europea.

