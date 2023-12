Dicembre strizzerà ancora l'occhio al MALTEMPO; farà freddo? Nevicherà? Gli aggiornamenti a medio e lungo termine

Scrutando i modelli a medio e lungo termine, non si scorgono all'orizzonte alte pressioni in grado di mettere un freno alla dinamicità che sta interessando l'Italia in questo frangente. Il tempo seguiterà ad esere instabile, a tratti anche perturbato stante la presenza di un canale depressionario che si dipartirà dal vicino Atlantico e si getterà a capofitto nel Mediterraneo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di lunedi 11 dicembre:

Come vedete, le alte pressioni non riguarderanno la nostra Penisola che si troverà in compagnia di una circolazione di bassa pressione foriera di tempo instabile, se non del tutto perturbato.

Infatti, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per il medesimo giorno, ovvero lunedi 11 dicembre, mosta un'Italia avvolta da una probabilità media (verde) o elevata (gialla) che possa piovere da nord a sud:

Le temperature potrebbero mantenersi piuttosto basse al nord. Questo favorirà la possibilità di nevicate anche a bassa quota in loco, senza disdegnare completamente l'ipotesi pianura.

Infine, questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per venerdi 15 dicembre:

Da segnalare una vasta area di alta pressione che dovrebbe campeggiare su tutto il settore orientale del Continente portando in loco temperature molto basse. Da noi, come si evince dalla mappa, resterà attivo il canale instabile dall'Atlantico (freccia blu) con ulteriori episodi di maltempo unitamente ad un clima piuttosto freddo.

