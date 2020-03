Meteo a 7 giorni: week-end con rovesci a spasso per l'Italia, poi anticiclone e mitezza ma...

Nell'Italia atterrita dal Covid-19, ora si ha paura persino a respirare all'aperto senza mascherina, come se vivessimo un periodo post-atomico e sperimentassimo una ricaduta radioattiva di particelle come ai tempi di Chernobyl.



Dunque ben vengano, anche se serviranno a poco, alcuni acquazzoni previsti durante il fine settimana, quantomeno puliranno l'aria.



E' infatti attesa la penetrazione di correnti decisamente più fresche in quota a partire dal settentrione e dalla serata odierna, che finirà per attivare rovesci su gran parte del nord nella giornata di sabato, in graduale trasferimento verso le regioni centrali, specie del versante adriatico e in serata anche al sud.



Domenica mattina ritroveremo la pioggia solo tra Abruzzo, zone interne del sud, basso Adriatico, mentre al nord il rientro di aria fredda da est favorirà annuvolamenti medio-bassi su Piemonte, nord ed ovest Lombardia, mentre altrove il cielo si mostrerà sereno.



Lunedi una saccatura atlantica proverà a sfondare nel Mediterraneo ma la sua azione verrà vanificata dal progressivo rialzo della pressione atmosferica che ci consegnerà belle giornate e temperature in progressivo rialzo, tuttavia la spinta verso nord dell'anticiclone, prevista da giovedì 19, andrà ad innescare una sempre più probabile irruzione di aria fredda da nord-est, con tutta una serie di conseguenze ancora da comprendere pienamente, perché i modelli su questo punto tendono ancora un po' a "fantasticare".



Seguite a tal proposito la rubrica del "fantameteo".

Qui intanto la SINTESI GRAFICA sino a venerdì 20 marzo:

Qui la SINTESI PREVISIONALE sino a venerdì 20 marzo:

sabato 14 marzo: al nord instabile con rovesci sparsi, più probabili su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, nevosi oltre i 1000m circa, temperature in diminuzione.

Al centro nubi e qualche rovescio su Toscana, Umbria, Marche, solo nubi sulle restanti regioni peninsulari e sulla Sardegna, in serata rovesci su zone interne del Lazio e sull'Abruzzo, migliora al nord a partire da ovest.

Al sud irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite, dal pomeriggio peggiora su Molise, zone interne campane e nord Puglia. Temperature in calo anche al centro e al sud, pur in misura meno significativa.



domenica 15 marzo: al nord-ovest nubi basse al mattino su Piemonte ed ovest Lombardia, poi schiarisce, sereno ma con Bora moderata sui restanti settori, temperature in lieve ulteriore calo, specie nei valori minimi. Al centro nubi residue su Marche ed Abruzzo con pochi fenomeni, sereno e ventilato su centrali tirreniche e Sardegna, ulteriore lieve calo termico. Al sud instabile al mattino con rovesci su Molise; Puglia, Lucania, migliora nel corso della giornata, temperature fresche.



lunedì 16 marzo: un po' di nubi su ovest Alpi, Liguria, Sardegna, nubi residue al sud, ma in attenuazione, per il resto tempo buono, temperature in rialzo nei valori massimi.



da martedì 17 a venerdì 20 marzo: bel tempo ovunque, temperature in progressivo aumento e clima primaverile. Da venerdì sera tendenza a potenziale peggioramento al nord.