METEO A 7 GIORNI: verso un rinforzo dell'alta pressione

Il rinforzo dell'alta pressione sull'Europa sta diventando realtà; le condizioni atmosferiche sono destinate ad un miglioramento che quest'oggi si fa già vedere sulle regioni centrali e settentrionali, dove il cielo risulta sereno e le temperature soprattutto nei valori massimi, fanno segnare un rialzo. Condizioni di instabilità insistono soltanto sulle regioni meridionali e saranno destinate a risolversi entro domani. A livello generale europeo sperimentiamo in questi giorni un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali che in questo caso vengono rappresentate dall'anticiclone delle Azzorre. La presenza di questa figura barica è diventata più rara negli ultimi decenni, a scapito dell'anticiclone subtropicale africano che invece domina spesso la scena. Questa parte conclusiva di maggio, mette in posto le prime linee guida sull'estate che verrà, lo fa attraverso la distensione dell'ala orientare dell'anticiclone delle Azzorre che potrebbe assicurarci almeno una settimana di tempo relativamente tranquillo, con temperature calde ma non eccessivamente roventi.

Domani gli ultimi annuvolamenti insisteranno sulle estreme regioni meridionali ma senza più essere associate a precipitazioni. Il sole sarà il protagonista indiscusso della scena atmosferica italiana. I valori di temperatura saranno soggetti ad un rialzo soprattutto nelle massime, nei prossimi giorni saranno possibili dei picchi fino a 30°C nelle zone interne di Toscana, Umbria, Lazio, Valpadana.



Nel fine settimana, il passaggio della coda di una perturbazione, recherà quache disturbo al nord, con qualche temporale lungo la fascia alpina e prealpina, in parziale sconfinamento nella notte tra sabato e domenica sul Triveneto. Ecco una stima delle precipitazioni previste sabato sera dal modello americano :

LA PROSSIMA SETTIMANA QUALCHE DISTURBO SUI VERSANTI ORIENTALI. L'anticiclone delle Azzorre avrà un tallone d'Achille rappresentato dalla sua propaggine estrema orientale che non sarà in grado di far fronte alle discese di aria più fredda ed instabile che influenzeranno il tempo dei paesi dell'Europa dell'est e della penisola Balcanica. Queste infiltrazioni più fresche potrebbero farsi sentire anche sull'Italia, soprattutto sui versanti medio e basso Adriatico tra martedì e mercoledì prossimo, con qualche annuvolamento o locale, breve temporale. Sempre bello il tempo sui versanti tirrenici e settentrionali. Previsione del modello americano riferita a lunedì 25:

Sintesi previsionale da venerdì 22 a giovedì 28:



Venerdì 22 ultimi annuvolamenti all'estremo sud, soleggiato altrove, temperature in rialzo.



Sabato 23, domenica 24 soleggiato e moderatamente caldo su tutta la penisola. domenica sera possibile qualche rovescio di passaggio sul Friuli.



Lunedì 25 qualche nube lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale, soleggiato altrove.



Martedì 26, mercoledì 27, qualche temporale possibile nel pomeriggio lungo i rilievi, Alpi comprese. soleggiato su coste e pianure.



Giovedì 28 si accentua l'attività temporalesca lungo la fascia alpina.