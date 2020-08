METEO A 7 GIORNI: verso un rinforzo dell'alta pressione ma l'instabilità rimane sulle regioni del sud

Una figura di bassa pressione continua ad interessare anche in queste ore lo stivale italiano. Tra domenica e lunedì parecchie località hanno dovuto confrontarsi con una situazione di forte instabilità, con lo sviluppo di temporali particolamente intensi che hanno coinvolto le regioni del nord e del centro Italia. Tra gli eventi di maggiore intensità che si sono verificati ieri pomeriggio, segnaliamo senza dubbio il temporale che ha colpito la provincia di Ferrara, accompagnato da raffiche discendenti superiori i 100km/h. Decine di alberi sono stati abbattuti, i tetti di alcune abitazioni sono stati scoperchiati dalle raffiche, l'enorme quantità di pioggia caduta, ha dato luogo ad allagamenti e disagi, con alcuni tratti stradali non percorribili.

Questa mattina intensi temporali hanno interessato ancora le Veneto e Friuli, con una situazione particolarmente critica nella comunità di Solagna, ubicata in provincia di Vicenza, Veneto. A causa di un forte temporale scoppiato dalle prime ore del mattino, su alcune aree sono caduti oltre 170 millimetri di pioggia, con le strade che in poco tempo si sono trasformate in fiumi ed alcuni tratti completamente allagati. In questo momento forti temporali stanno interessando le regioni del centro e tenderanno a portarsi entro domani sul Mezzogiorno. Stima delle precipitazioni previste sull'Italia nel pomeriggio di mercoledì:

Nella seconda metà della settimana l'alta pressione tornerà a conquistare rapidamente l'Europa centrale ed occidentale, chiudendo in fretta e furia il canale depressionario oceanico. Un rialzo particolarmente evidente della pressione atmosferica si preannuncia quindi per i settori posti ad ovest dell'Italia e questo elemento preannuncia una nuova fase atmosferica nella quale saranno le correnti settentrionali ad influenzare il tempo su scala locale. In particolare la circolazione di bassa pressione presente in questo momento sul centro Italia, andrà attenuandosi gradualmente, trasferendo il proprio centro motore verso l'area balcanica e da qui influenzando le condizioni atmosferiche previste sull'Italia meridionale almeno fino al prossimo weekend. Analisi in quota del modello americano riferita a sabato 8 luglio:

Con l'inizio della prossima settimana, l'anticiclone potrebbe trasferirsi con il proprio cuore più caldo e stabile verso l'Europa centrale ed il Mediterraneo centrale, chiudendo la lunga parentesi di instabilità anche per il sud. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 11 agosto:

Sintesi previsionale da mercoledì 15 a mercoledì 12:

Mercoledì 5 con un po' di instabilità per le regioni del centro e del sud, dove saranno probabili dei nuovi temporali anche sulle coste. Soleggiato al nord, sui versanti medio-alto tirrenici e la Sardegna.



Giovedì 6 instabilità sulle regioni del sud, con temporali sulle zone interne. qualche temporale residuo anche sull'Appennino centrale, soleggiato altrove con temperature in rialzo.



Venerdì 7 a rischio temporale nelle zone interne del Mezzogiorno, soleggiato altrove, con temperature in ulteriore rialzo.



Sabato 8 qualche temporale pomeridiano sui rilievi del sud, soleggiato e caldo altrove.



Domenica 9 residui temporali sul Mezzogiorno, soleggiato altrove con temperature estive.



La prossima settimana previste condizioni meteo estive ovunque, con temperature estive.