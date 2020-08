METEO A 7 GIORNI: verso un rinforzo dell'alta pressione ma con instabilità al sud

Nelle ultime ore, una attiva circolazione di bassa pressione ha raggiunto le regioni settentrionali italiane, provocando lo sviluppo di forti temporali. Nelle prossime ore è previsto il passaggio del fronte freddo associato ad una riduzione della temperatura, con nuovi temporali che conquisteranno entro domani mattina anche parte delle regioni centrali.

Il passaggio di questa saccatura, porterà una rotazione del vento in quota dai quadranti nord-occidentali con l'arrivo di aria più fredda.Il cambio di circolazione si manifesterà anche attraverso il rinforzo della ventilazione di Maestrale, pronta ad interessare soprattutto la Sardegna, mentre entro domani mattina venti di Libeccio più freschi raggiungeranno i versanti medio ed alto tirrenici. Analisi dei venti al suolo previsti dal modello americano per domani mattina, martedì 4 agosto:

Nella giornata di domani il cuore più freddo della circolazione depressionaria si sposterà verso le regioni centrali ed infine verso l'area balcanica, portando una accentuazione dell'instabilità anche sulle regioni del centro ed in prospettiva anche sulle regioni del sud soprattutto a partire da mercoledì e giovedì. Il rinforzo anticiclonico e il bel tempo che è previsto sull'Europa occidentale, riuscirà a coinvolgere le regioni del centro e del nord nella seconda metà della settimana, mentre l'instabilità andrà a rifugiarsi sulle regioni del sud, dove insisterà una circolazione in quota d'aria relativamente più fresca almeno fino al prossimo fine settimana.

In questo caso i temporali saranno meno organizzati e tenderanno a manifestarsi soprattutto durante il pomeriggio nelle località interne collinari e montuose, particolarmente colpite potrebbero risultare Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. L'anticiclone porterà via via temperature più elevate al nord e sulla Sardegna soprattutto a partire dal prossimo venerdì. Analisi in quota del modello europeo riferita giovedì 6 agosto, nella quale distinguiamo il cut-off (in pratica spegnimento della depressione) ormai arenato col proprio perno sui Balcani:

Tra domenica e lunedì prossimi questa circolazione tenderà a perdere definitivamente di importanza, l'alta pressione dovrebbe arrivare a spingersi anche sulle regioni meridionali, chiudendo definitivamente questa parentesi di tempo instabile.

Sintesi previsionale da martedì 4 a martedì 11:

Martedì 4 ancora molto instabile al nord (specie nord-est) e al centro, più soleggiato altrove. Ventilazione di Maestrale e Libeccio più fresco con calo termico.

Mercoledì 5 instabilità con temporali pomeridiani al centro ed al sud, soleggiato al nord. temperature in calo al sud, stazionarie al centro, in rialzo al nord.

Giovedi 6 soleggiato al centro ed al nord, qualche temporale pomeridiano sui rilievi del sud. Rialzo termico al centro ed al nord.

Venerdì 7 ancora instabilità sui rilievi del sud, soleggiato altrove con temperature estive.

Sabato 8 e domenica 9 persistono marginali condizioni di instabilità sui rilievi del Mezzogiorno, soleggiato altrove con temperature estive.

Lunedì 10 e martedì 11 tempo soleggiato e caldo.