METEO A 7 GIORNI: verso un rinforzo dell'alta pressione col CALDO in aumento

Una rapida perturbazione sta attraversando proprio in queste ore le regioni dell'Italia settentrionale, determinando lo sviluppo di alcuni temporali che hanno avuto anche caratteristiche di forte intensità. Nelle ultime ore i fenomeni più intensi hanno colpito in particolar modo Lombardia, Veneto, Emilia, Liguria, con precipitazioni intense ed alcuni danni segnalati in seguito alle forti raffiche di vento. Il passaggio di questa perturbazione introduce aria un po' più fresca al suo seguito, il ricambio d'aria si farà sentire soprattutto sulle regioni dell'Italia settentrionale nella giornata di domani, con un calo nei tassi di umidità relativa e delle temperature massime un po' più contenute. Stima dei valori previsti al suolo nel pomeriggio di domani:

A seguire, già nei primissimi giorni della prossima settimana, è previsto un rapido rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo, con temperature nuovamente votate ad un rialzo, fino a valori elevati di caldo attesi già da lunedì nelle zone interne e pianeggianti. Su regioni come Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, nella prima metà della prossima settimana le temperature massime potrebbero salire fino a +34/+36°C, anche quacosa in più sulle Isole Maggiori e soprattutto sulla Sardegna. Alle quote superiori troveremo un contributo di aria calda africana, con un profilo termico elevato anche in quota, come si evince dalle temperature previste alla quota di circa 1500 metri martedì 28 luglio, quasi ovunque sopra la fatidica soglia dei +20°C:

Il tempo resterà anticiclonico ed estivo almeno per altri 5-7 giorni , dove qualche temporale potrà manifestarsi segnatamente sui rilievi montuosi delle Alpi. Analisi in quota calcolata dal modello europeo per mercoledì 29 luglio:

Sintesi previsionale da sabato 25 luglio a sabato primo agosto:



Sabato 25 luglio qualche temporale nelle zone montuose interne, soprattutto dell'Italia settentrionale. Soleggiato su tutti gli altri settori. Temperature più gradevoli al nord, ancora elevate al centro ed al sud.



Domenica 26 luglio qualche temporale pomeridiano sul rilievi delle Alpi orientali. Soleggiato e caldo altrove.



Lunedì 27 luglio rinforzo dell'alta pressione con tempo stabile e temperature in ripresa anche al nord.



Martedì 28 soleggiato e caldo, temperature in rialzo. Condizioni afose lungo le coste.



Mercoledì 29 soleggiato con caldo intenso soprattutto nell'interno. Afoso lungo le coste.



Giovedì 30 qualche temporale potrebbe manifestarsi sulla fascia alpina e prealpina, soleggiato altrove. Temperature elevate.



Venerdì 31 qualche temporale sulle regioni di nord-est, con temperature in lieve flessione, soleggiato altrove.



Sabato primo agosto soleggiato e caldo.