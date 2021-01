Meteo a 7 giorni: verso un clima MITE, ma con piogge consistenti al NORD

Il periodo contrassegnato da veloci correnti nord-occidentali con una variabilità quasi frenetica sull'Italia sta per terminare. Nel fine settimana, tuttavia, transiterà l'ultima perturbazione legata a questo flusso che dispenserà piogge su molte regioni in un contesto solo relativamente freddo anche se ventoso.

La prima mappa mostra le precipitazioni legate alla suddetta perturbazione nella giornata di domenica 31 gennaio:

Il settore di nord-ovest verrà interessato nella notte tra sabato e domenica e vedrà belle schiarite già nell'arco della mattinata. Su tutte le altre regioni avremo una domenica instabile e ventosa, con rischio di rovesci anche consistenti tra il basso Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica.

La neve cadrà sull'Appennino centro-settentrionale tra i 1000 e i 1200 metri, 800 metri invece sul Friuli.

La retroguardia di questa perturbazione interesserà l'Italia anche nella giornata di lunedi 1 febbraio, con un clima fresco e qualche pioggia locale sempre più probabile al centro e al sud.

Da martedi 2 febbraio avremo il giro di boa delle correnti, inframmezzato da una flebile zona anticiclonica che sarà garanzia di bel tempo su gran parte d'Italia tra martedi 2 e mercoledi 3 febbraio; ecco la mappa:

Mentre al nord si affaccerranno già i primi annuvolamenti indotti dalla nuova circolazione, al centro e al sud il tempo tenderà nettamente a migliorare con un notevole aumento delle temperature operato da correnti provenienti dal nord Africa.

A seguire si instaureranno sull'Italia correnti umide meridionali con tanta pioggia al nord e clima mite e abbastanza stabile al centro e al sud; ecco la mappa valida per venerdi 5 febbraio:

Piogge anche intense al nord con neve sulle Alpi a quote elevate. Qualche pioggia sarà possibile anche sull'alto Tirreno; altrove ritroveremo un clima quasi primaverile senza precipitazioni importanti.

RIASSUMENDO

Sabato 30 gennaio: tempo in peggioramento al nord e sull'alto Tirreno in giornata dove interverranno piogge sparse. Il resto d'Italia sarà ancora in attesa con una giornata variabile, ma asciutta.

Domenica 31 gennaio: migliora al nord-ovest con schiarite in estensione anche alla Toscana. Altrove tempo instabile con rovesci anche intensi tra basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. Clima fresco e ventoso ovunque. Neve sopra i 1000-1200 metri sull'Appennino centro-settentrionale, 800 metri sul Friuli.

Lunedi 1 febbraio: condizioni moderatamente instabili e fresche sull'Italia con qualche pioggia concentrata soprattutto al centro-sud. Ventoso.

Martedi 2 e mercoledi 3 febbraio: bello al centro e al sud con clima mite. Nubi in aumento al nord, ma senza piogge.

Giovedi 4 e venerdi 5 febbraio: maltempo al nord e sulla Toscana con piogge, neve a quote elevate sulle Alpi. Altrove clima variabile e mite senza piogge rilevanti.

