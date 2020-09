Meteo a 7 giorni: verso un cambiamento del tempo al nord

Il ciclone presente nel Mediterraneo andrà gradualmente allontanandosi verso la Grecia, ma ancora per le prossime 24 ore risulterà determinante per il tempo della Sicilia orientale e della Calabria jonica, per il resto il centro e il sud verranno interessati da una residua instabilità, a causa della presenza di aria leggermente più fresca in quota, mentre il nord vivrà un modesto rientro di correnti da est stabili, appena più umide nei bassi strati, ma godrà di tempo buono.



Da venerdì 18 a sabato 19 bel tempo ovunque, grazie al temporaneo nuovo rinforzo dell'alta pressione e temperature ancora un po' elevate nel pomeriggio, specie sul versante centrale tirrenico e la Sardegna interna.



Da domenica 20 il nord verrà coinvolto da un flusso di correnti umide da sud ovest che determinerà annuvolamenti irregolari e anche qualche spunto temporalesco a ridosso tra Liguria, arco alpino, regioni di nord-est, Emilia.



Un po' di nuvolaglia potrebbe farsi strada anche sulla Toscana, ma per il resto il tempo si manterrà buono.



La prossima settimana vedrà un lento e graduale inserimento delle correnti instabili al nord e poi forse anche al centro entro mercoledì 23; il rischio di precipitazioni dapprima si concentrerà sul settore occidentale, poi dovrebbe coinvolgere anche il resto del nord, la Toscana e l'Umbria, mentre sul resto del Paese sole e un po' di caldo moderato dovrebbero ancora farla da padrone.



Cosa succederà nei giorni successivi? Chiedetelo alla rubrica del "fantameteo".



SINTESI GRAFICA sino a mercoledì 23 settembre:

giovedì 17 settembre: un po' di nuvolaglia mattutina al nord-ovest, indotta da venti da est, poi schiarite, al centro addensamenti sull'Appennino con isolati rovesci, per il resto soleggiato, grecale moderato. Al sud ancora note di instabilità su Sicilia orientale, Calabria jonica e zone appenniniche con locali piogge o rovesci, temporali forti in mare aperto sullo Jonio, per il resto schiarite. Caldo moderato.



venerdì 18 settembre: ultimi annuvolamenti all'estremo sud, in attenuazione, poi bel tempo ovunque, salvo addensamenti mattutini al nord-ovest per venti da est nei bassi strati. Lieve calo delle temperature ma sempre abbastanza caldo, specie sul Tirreno.



sabato 19 settembre: bel tempo ovunque, caldo moderato.



domenica 20 settembre: al nord e sull'alta Toscana un po' di nuvolaglia, qualche spunto temporalesco locale su Liguria di Levante, Emilia, Triveneto, Prealpi lombarde, bel tempo altrove, lieve calo termico al nord.



da lunedì 21 a mercoledì 23 settembre: al nord nuvolosità irregolare, a tratti più compatta con locali rovesci anche temporaleschi, più probabili da martedì e a ridosso dei rilievi, possibili anche in pianura da mercoledì. Al centro nubi sparse in un contesto a tratti soleggiato, locali rovesci da martedì su Toscana, Sardegna, poi anche Umbria, bel tempo altrove. Ulteriore lieve calo termico al nord, anche al centro, valori stazionari al sud.

