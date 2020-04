Meteo a 7 giorni: variabilità e sbalzi termici, poi anticiclone africano

Fino alle prime ore di lunedì l'Italia sarà interessata da correnti nord-occidentali che favoriranno condizioni di generale variabilità, accompagnate da qualche spunto temporalesco, specie su Lombardia, Triveneto, zone interne appenniniche del centro e del sud.



Nella giornata di domenica 3 inoltre un rapido impulso freddo attraverserà le nostre regioni adriatiche e meridionali favorendo rovesci e temporali più diffusi e accompagnato da una sostenuta ventilazione settentrionale.



Da lunedì 4 invece l'anticiclone africano sgomiterà per prendere possesso del Mediterraneo come fosse un doge; cosi allungherà il suo collo a brontosauro e proverà a tener lontane le minacce che arriveranno da nord e da ovest, riuscendovi probabilmente per qualche giorno, speriamo non per troppi.



Se fino a lunedì le temperature risentiranno degli sbalzi legati a nuvolosità, eventuali precipitazioni e presenza di ventilazione, da martedì 5 a giovedì 7 tenderanno progressivamente a rialzarsi.



Sulle coste peraltro rimarranno gradevoli, grazie alle brezze marine, mentre nell'interno potranno facilmente superare i 27-28°C, avvicinandosi in qualche caso ai primi 30°C stagionali, specie sulle isole, sul Tirreno e forse a fine periodo anche sul catino padano.



La presenza dell'anticiclone africano e dei primi caldi stagionali potrebbe dirci qualcosa di più sul comportamento del virus rispetto a questo tipo di condizioni atmosferiche.



SINTESI GRAFICA sino a GIOVEDI 7 MAGGIO:



SINTESI PREVISIONALE sino a giovedì 7 maggio:

venerdì Primo Maggio: molte nubi sui settori alpini più settentrionali con qualche pioggia, nubi sparse sul resto del nord, nel pomeriggio qualche rovescio sparso tra Lombardia centro orientale e Triveneto; al centro passaggi nuvolosi sfrangiati, nel pomeriggio qualche spunto temporalesco lungo la dorsale appenninica e le zone interne in genere. Al sud almeno in parte soleggiato, nel pomeriggio locali rovesci o isolati temporali lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento nei valori massimi al nord.



sabato 2 maggio: condizioni di lieve o moderata instabilità atmosferica con diversi momenti soleggiati ma anche formazione di cumuli associati a brevi rovesci o temporali, specie sulle zone interne e montuose appenniniche del centro e del sud, cosi come sul nord-est. Temperature quasi invariate.



domenica 3 maggio: veloce passaggio di un impulso instabile e freddo su nord-est, Romagna, regioni centrali del versante adriatico e poi meridione con rovesci o brevi temporali, in movimento da nord verso sud, meno coinvolte le isole maggiori e per nulla il nord-ovest, ventilato e fresco.



lunedì 4 maggio: soleggiato quasi ovunque, salvo residui addensamenti sul basso Adriatico, ventilato al sud e in Adriatico. Temperature gradevoli.



da martedì 5 a giovedì 7 maggio: bel tempo ovunque, temperature in aumento, caldo moderato, specie nelle zone interne lontane dal mare, qualche punta di 29-30°C possibile, specie sulla Sardegna e le regioni centrali tirreniche.