METEO A 7 GIORNI: una lunga trafila di giornate con tempo instabile

Una attiva circolazione di bassa pressione, trasporta un corpo nuvoloso che nelle prossime ore interesserà il bacino centrale del Mediterraneo, portando precipitazioni temporalesche anche di forte intensità tra il tardo pomeriggio e la serata su medio ed alto Tirreno. L'arrivo di questa perturbazione si accompagna al passaggio di un nucleo di instabilità con la presenza di aria fredda in quota che a partire dalla serata, verrà introdotta sul Mediterraneo attraverso il passaggio di un fronte freddo. Questa situazione di forte instabilità atmosferica, poggia radici nella presenza di una circolazione di bassa pressione strutturata sull'Europa nord-occidentale, con un perno collocato in prossimità del Regno Unito.



La prossima notte, con il passaggio del fronte freddo, sperimenteremo una rotazione del vento dai quadranti occidentali, con una mareggiata attesa sui bacini medio ed alto tirrenico e sulle coste occidentali di Corsica e Sardegna. Vento al suolo previsto nella tarda mattinata di venerdì:

La circolazione depressionaria presente sull'ovest Europa, reciterà un ruolo importante nel plasmare le condizioni atmosferiche anche nei prossimi giorni; una pausa di tempo relativamente più stabile è prevista nella giornata di venerdì, mentre tra sabato e domenica le correnti a media ed alta quota torneranno ad essere di tipo ciclonico e saranno accompagnate ancora da tempo instabile soprattutto sulle regioni del nord, dove si rinnoveranno le condizioni ideali a nuove piogge sulla fascia alpina e prealpina e sulla Valpadana. Temporali possibili ancora sull'alto tirreno (Liguria e Toscana). Stima delle precipitazioni previste domenica pomeriggio:

La presenza di questa circolazione, farà sentire la sua influenza anche sulle regioni del centro e del sud, dove sono previsti passaggi nuvolosi irregolari ma in un contesto più asciutto. Troveremo tempo incerto al nord anche nei primi giorni della prossima settimana, con elevate probabilità di pioggia. Previsione del modello americano riferita a martedì 9 giugno:

Per tutto il periodo preso in esame, il quadro generale delle temperature risulterà nella norma o addirittura leggermente inferiore alla norma sulle regioni del nord, complici anche i cieli che saranno spesso nuvolosi. Valori nella media al centro ed al sud.



L'estate 2020 inizia in maniera zoppicante, mancano le grandi ondate di calore ed il tempo conserverà una certa variabilità di fondo che finora rappresenta la grossa differenza rispetto al giugno dello scorso anno, statico e caldo.



Sintesi previsionale da venerdì 5 a venerdì 12:



Venerdì 5 in mattinata ancora qualche pioggia sulle regioni di nord-est, e sul basso tirreno, Sicilia inclusa. Rapido miglioramento dalla tarda mattinata. Ampie schiarite altrove. Temperature in calo al sud, stazionarie altrove. Ventilazione tesa occidentale.



Sabato 6 aumentano le nubi al nord, con qualche pioggia, maggiori schiarite al centro ed al sud. Temperature in lieve rialzo.



Domenica 7 e lunedì 8 a rischio temporali al nord, nubi di passaggio al centro, soleggiato al sud. Ventilazione meridionale. Temperature in nuova flessione al nord, stazionarie altrove.



Martedì 9 e mercoledì 10 instabile al centro ed al nord, con nuovi temporali. Temperature stazionarie.



Giovedì 11 e venerdì 12 l'instabilità si estende anche alle regioni del sud, mentre il maltempo si attenua al nord. Temperature gradevoli con assenza di caldo.