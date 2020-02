METEO A 7 GIORNI: un nuovo anticiclone nel fine settimana

Nelle ultime ore l'anticiclone sul Mediterraneo si è attenuato, lasciando spazio ad una circolazione di aria relativamente più fresca in arrivo dai quadranti nord-occidentali. Un sistema perturbato di modesta intensità, si è portato nella notte sulle regioni del centro e del sud, dove troviamo ancora adesso addensamenti nuvolosi asociati a sporadiche precipitazioni, la neve è tornata a fare la sua comparsa anche sui rilievi alpini di confine. Questa circolazione di venti nord-occidentali ci terrà compagnia anche nelle giornate di domani, giovedì 20 e venerdì 21 febbraio, con un quadro delle temperature che risulterà più vicino alle medie stagionali soprattutto alle quote superiori, dove la diminuzione della colonnina di mercurio avvenuta nelle ultime 36 ore, è risultata più sensibile. Rispetto a quello che abbiamo potuto sperimentare al suolo, le temperature previste alla quota di circa 1500 metri nelle ore centrali di domani, mettono in luce un quadro termico con valori addirittura inferiori agli zero gradi lungo i versanti adriatici:

Si tratta di una situazione destinata ad avere una durata limitata; la circolazione su ampia scala europea continua a restare influenzata dalle correnti occidentali che sono associate ad un fronte polare collocato a latitudine piuttosto alta. In conseguenza di questo, i paesi dell'Europa meridionale ed il bacino del Mediterraneo continueranno a restare influenzati dalle fasce anticicloniche sufficientemente estese una cospicua fetta del continente. In particolare l'arrivo del fine settimana vedrà un nuovo rinforzo anticiclonico sul bacino centrale ed occidentale del Mediterraneo, associato nuovamente ad un rialzo deciso delle temperature che si farà sentire soprattutto in quota. Tra sabato e domenica potrebbe verificarsi un episodio di Favonio caldo alpino, con temperature che sulla Valpadana potrebbero raggiungere e forse perfino superare i 20 gradi. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 23 febbraio, nella quale possiamo osservare lo sviluppo dell'onda anticiclonica sul Mediterraneo, volta ad occupare i paesi dell'Europa meridionale:

Sintesi previsionale da giovedì 20 a mercoledì 26 febbraio:

Giovedì 20 resistono ancora residui annuvolamenti sulle regioni del centro e del sud, segnatamente i versanti adriatici. Soleggiato sulle rimanenti regioni. Temperature stazionarie, più fresche sui versanti adriatici.

Venerdì 21 bella giornata di sole tutte le regioni, qualche addensamento più presente lungo i versanti adriatici. Temperature stazionarie, ventilazione debole orientale.

Sabato 22 e domenica 23 rinforzo dell'alta pressione, con tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Qualche addensamento di tipo basso potrà fare comparsa sui versanti medio ed alto tirrenici, impossibile episodio di Favonio caldo alpino potrebbe manifestarsi sulle pianure di Lombardia e Piemonte.

Lunedì 24 febbraio ancora una giornata di tempo soleggiato con temperature molto miti, mentre tra martedì 25 e mercoledì 26 un'attenuazione dell'alta pressione porterà nuovamente ad un aumento della nuvolosità bassa lungo i versanti tirrenici. In linea generale il cielo risulterà più "sporcato" dalla nuvolosità anche nelle altre regioni del centro e del nord.