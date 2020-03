Meteo a 7 giorni: ultimo FREDDO ma ANTICICLONE in vista

La seconda irruzione fredda tardiva di questo mese di marzo 2020 si sta consumando in queste ore e sarà ancora protagonista sino all'alba di giovedì 2 aprile, determinando peraltro alcune nevicate sul medio e basso Adriatico a quote basse e favorendo gelate notturne su tutte le zone di montagna ma anche nei fondovalle alpini ed appenninici.



Prima della netta, e per certi versi inattesa "esplosione" dell'anticiclone, non mancherà un disturbo a ridosso delle Isole Maggiori; un piccolo vortice depressionario infatti si muoverà dalla Sardegna in direzione della Sicilia, generando instabilità diffusa, in qualche caso anche marcata tra venerdì e sabato, arrivando a coinvolgere anche la Calabria.



Con l'allontanamento in mare aperto sullo Jonio di suddetto vortice, il tempo tornerà a stabilizzarsi su tutto il Paese e le temperature dapprima rientreranno nell'ambito della media, poi lieviteranno giorno dopo giorno, andando a superare i 20°C su molte località delle zone interne, arrivando a toccare anche punte di 22-23°C nelle grandi aree urbane.



La fase di bel tempo dovrebbe accompagnarci almeno per tutta la prima parte della prossima settimana . Molti sono preoccupati per il mancato arrivo delle piogge primaverili, ma ricordiamo che spesso le piogge in passato sono arrivate all'improvviso, colmando un deficit idrico anche notevole in soli 10-15 giorni.



Non sarà certo il modo migliore per superare certe irregolarità climatiche, ma è ormai da diversi anni che le cose vanno in questo modo e dobbiamo prenderne atto senza strapparci i capelli, anche perché in questo momento abbiamo problemi ancora più gravi e stringenti da risolvere, come ben sapete.



SINTESI GRAFICA sino a MARTEDI 7 APRILE:

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 7 APRILE:

mercoledì 1° aprile: su Piemonte, Lombardia occidentale, bassa Valle d'Aosta ancora nuvoloso con sporadiche nevicate a ridosso dei rilievi nelle prime ore, tendenza ad attenuazione di nubi e fenomeni e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato dal pomeriggio; sul nord-est, l'Emilia-Romagna e il resto del nord bel tempo, ma ancora ventoso e freddo. Al centro soleggiato sul Tirreno tranne nubi lungo la dorsale appenninica, sulla Sardegna orientale ma con vento da nord-est teso e freddo, nuvoloso su Marche ed Abruzzo con brevi nevicate oltre i 300-400m alternate a fugaci schiarite, ventoso e freddo. Sul Molise, il nord della Puglia e la Lucania molte nubi con rovesci anche nevosi oltre i 300m, variabile sul resto del sud con locali rovesci, anche nevosi sui rilievi a quote basse. Ventoso e freddo.



giovedì 2 aprile: ultimi annuvolamenti sul medio e basso Adriatico con rovesci di neve sino in collina ma con tendenza a miglioramento, bello altrove ma freddo al mattino con gelate all'interno, specie nelle vallate alpine ed appenniniche. Massime in contenuto rialzo.



venerdì 3 aprile: sulla Sardegna instabile con rovesci sparsi, in trasferimento a fine giornata verso la Sicilia, tempo buono altrove con rialzo delle temperature, specie nei valori massimi.



sabato 4 aprile: sulla Sicilia e sulla Calabria molte nubi con vento e rovesci sparsi, bel tempo sul resto d'Italia, ulteriore lieve rialzo termico e clima più mite.



domenica 5 aprile: miglioramento anche all'estremo sud e tempo buono praticamente ovunque. Temperature miti.



lunedì 6 e martedì 7 aprile: condizioni anticicloniche su tutta l'Italia con tempo buono salvo modesti annuvolamenti passeggeri, temperature in aumento, specie nei valori massimi con punte di 20°C sulle pianure del nord e sulle zone pianeggianti della Toscana e del Lazio.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------