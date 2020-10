Meteo a 7 giorni: ultime note instabili, poi BEL TEMPO

Sta transitando in queste ore al nord l'ultima perturbazione che sancirà il termine del tempo umido atlantico che abbiamo avuto negli ultimi giorni in Italia.

A partire da metà settimana una poderosa rimonta dell'alta pressione manderà in naftalina per alcuni giorni gli impermeabili e gli ombrelli, a favore di un tempo stabile e soleggiato quasi ovunque.

Andiamo però con ordine, commentando il tempo della giornata di domani, martedi 27 ottobre, con le nostre previsioni grafiche:

Come già anticipato, la perturbazione sposterà il suo raggio d'azione verso le regioni centrali e il meridione, dove si attiveranno molti rovesci e qualche temporale anche se in un contesto instabile.

Al nord-ovest, sulla Sardegna e in tendenza anche sull'alto Tirreno si apriranno le prime schiarite, mentre sul nord-est seguiterà a piovere con quota neve sulle Alpi in calo fino a 1300-1400 metri.

Sarà l'ultimo atto della perturbazione sopra citata, che emetterà gli ultimi vagiti all'estremo sud nella giornata di mercoledi 28 ottobre. Altrove si imporrà gradualmente il bel tempo stante la progressiva rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e l'Italia.

Venerdi 30 ottobre tutta l'Italia si ritroverà sotto l'ala protettiva dell'alta pressione con temperature in aumento e il ritorno della nebbia sulle pianure del nord specie di notte e al mattino:

L'anticiclone resterà con noi almeno fino a lunedi 2 novembre quando, soprattutto in quota, potrebbe determinare temperature di tutto rispetto per il periodo in corso (www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/un-anticiclone-dal-cuore-caldo-/87604/)

Quanto durarà l'alta pressione sull'Italia? Per tutte le delucidazioni del caso leggete la rubrica Fantameteo.

RIASSUMENDO: martedi 27 ottobre tempo instabile al centro, al sud e sul nord-est con fenomeni più intensi tra Campania, basso Lazio, Calabria Tirrenica e nord Sicilia. Migliora al nord-ovest, Sardegna ed a seguire sull'alto Tirreno. Temperature in calo ovunque.

Mercoledi 28 ottobre: residue piogge all'estremo sud in via di attenuazione, per il resto bel tempo. Clima gradevole di giorno.

Giovedi 29 ottobre: un po' di nubi sparse al nord e al centro senza piogge, bello altrove. Mite.

Da venerdi 30 ottobre a lunedi 2 novembre bel tempo su tutta l'Italia. Molto mite in quota, nebbia ed inquinamento sulle pianure del nord.

