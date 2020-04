Meteo a 7 giorni: ultime incertezze all'estremo sud e sulle Isole, poi BEL TEMPO per tutti

Il tempo volgerà decisamente al bello nei prossimi giorni sulla nostra Penisola. Solo le due Isole Maggiori e le estreme regioni meridionali risentiranno di condizioni un po' instabili stante il transito di una perturbazione alle basse latitudini del Mediterraneo.

La mappa in simboli inerente alla giornata di giovedi 2 aprile mostra qualche rovescio al meridione e sulla Sardegna:

Si tratterà di precipitazioni alternate a momenti asciutti che non dovrebbero comportare accumuli piovosi importanti. Su tutte le altre regioni avremo bel tempo a parte nubi di poco conto sulle Alpi e lungo l'Appennino nel pomeriggio senza conseguenze.

La medesima situazione sarà presente sull'Italia nella giornata di venerdi 3 aprile, mentre sabato solo le estreme regioni meridionali saranno interessate da qualche pioggia; sul resto d'Italia continuerà a splendere il sole con temperature in graduale aumento.

A partire da domenica 5 aprile e per diversi giorni della settimana prossima l'alta pressione diverrà protagonista indiscussa sulla scena meteorologica italiana, senza eccezioni. In altre parole, avremo bel tempo da nord a sud accompagnato da tempereature molto miti:

La mappa sinottica attesa per lunedi 6 aprile mostra l'alta pressione ricoprire gran parte del Continente e l'Italia, con tutte le perturbazioni che sfileranno molto a nord, alle latitudini della Scandinavia e del Regno Unito.

Quando cambierà? Lasciamo la parola al Fantameteo per tutti i dettagli. Per il momento ecco la previsione per i prossimi 7 giorni in Italia.

Fino a venerdi 3 aprile probabili rovesci sulla Sicilia, il sud della Calabria e la Sardegna meridionale. Su tutte le altre regioni bel tempo o nubi di poco conto senza conseguenze.

Sabato 4 aprile: ultimi rovesci all'estremo sud in attenuazione, bel tempo altrove, temperature in aumento.

Da domenica 5 a mercoledi 8 aprile bel tempo e mite su tutta l'Italia; eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo e non saranno associati a precipitazioni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località