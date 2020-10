Meteo a 7 giorni: ultima decade di ottobre con MALTEMPO a fasi alterne

Le regioni centro-meridionali sono in piena ottobrata che insisterà in loco fino a venerdi. Il settore di nord-ovest si trova invece esposto all'aria umida proveniente da sud e colleziona molti annuvolamenti e qualche pioggia.

Questa situazione resterà inalterata ancora per 24-36 ore, poi una prima perturbazione sbloccherà il tutto con una moderato passaggio piovoso sull'Italia tra venerdi e sabato.

La prima mappa riassume gli effetti del corpo nuvoloso atteso venerdi 23 ottobre al nord e su parte del centro:

Nel pomeriggio-sera di venerdì verranno impegnate da piogge sparse le regioni settentrionali e l'alta Toscana. Nella giornata di sabato 24 ottobre pioverà anche sul Tirreno, le aree interne e la Sardegna, mentre al nord-ovest la situazione tenderà a migliorare.

La domenica, ad oggi, si prevede complessivamente discreta e mite sulla nostra Penisola, in attesa di un lunedi 26 probabilmente piovoso su molte regioni italiane.

Per maggiore chiarezza, vi mostriamo la mappa che riassume gli accumuli di pioggia previsti in Italia nell'intera giornata di lunedi:

Saranno poche le regioni che si salveranno dalle grinfie di giove pluvio. I fenomeni più forti sono attesi al nord e lungo il Tirreno, mentre verranno interessate meno le regioni del medio-basso Adriatico e il meridione ad eccezione di Campania, Calabria Tirrenica e Sicilia.

Il contesto termico sarà abbastanza mite in quanto prevarrà una corrente portante sud-occidentale.

Martedi 27 ottobre il maltempo sarà ancora esteso a tutta l'Italia, specie al centro e al meridione dove avremo i fenomeni più forti.

La circolazione depressionaria è prevista insistere sull'Italia, seppure piu attenuata, anche nella giornata di mercoledi 28 ottobre come mostra questa mappa:

Fenomeni più intensi al sud e su parte del centro...il tutto in attesa di una nuova perturbazione farà già capolino da ovest, sulla Penisola Iberica.

RIASSUMENDO

Giovedi 22 ottobre bel tempo al centro, al sud e sul nord-est, qualche pioggia al nord-ovest. Clima gradevole su tutta l'Italia.

Venerdi 23 ottobre: peggiora al nord e sulla Toscana nell'arco della giornata con piogge e rovesci, ancora soleggiato altrove.

Sabato 24 ottobre: rovesci sul Tirreno, zone interne, Campania e Calabria Tirrenica, per il resto nubi sparse con schiarite. Lieve calo termico ovunque.

Domenica 25 ottobre: abbastanza buono ovunque, poi peggiora al nord in serata con piogge. Clima gradevole.

Lunedi 26 ottobre: maltempo al nord e sul Tirreno con rovesci, in estensione al resto della Penisola in serata, temperature in calo.

Martedi 27 ottobre; maltempo sull'Italia con piogge specie al centro e al sud, migliora al nord, fresco e ventoso ovunque.

Mercoledi 28 ottobre: ancora piogge al sud e sul medio Adriatico, variabile senza piogge altrove.

