Meteo a 7 giorni: tutte le ULTIMISSIME sul MALTEMPO e sul ritorno del CALDO al sud!

Se il volto perturbato dell'autunno parte un po' prima del tempo i risultati sono questi: sbalzi termici, temporali marittimi molto temibili, improvvisa alternanza tra sole e precipitazioni, venti forti e qualche rischio per la popolazione meno attenta.



Non finiremo mai di ripetere ogni volta: non infilatevi in un sottopassaggio durante un nubifragio se già da fuori lo vedete allagato, potreste rimanerci secchi! Se splende il sole ma tira Scirocco forte e si attende a breve anche una perturbazione non avventuratevi in mare o sui monti, perché non solo rischiate la vita voi, ma mettete a rischio anche coloro che per dovere civico cercheranno di salvarvi. Non siate egoisti!



Detto questo, c'è da raccontare di un ciclone sulla Francia che spingerà davanti a sé una corrente meridionale tesa e calda su gran parte d'Italia, tranne al nord-ovest, che non si accorgerà di questo repentino rialzo termico e sperimenterà invece precipitazioni già dalla serata di giovedì a partire dalla Liguria, che rischia nel Levante di assistere ad un brutto nubifragio, come dice la nostra mappa:

Venerdì 2 il maltempo si concentrerà sul settentrione ed anzi lo Scirocco lo localizzerà sull'estremo nord-ovest entro sera, come risulta evidente anche dalla mappa seguente:

Sabato 3 maltempo diffuso su tutto il nord e gran parte del centro con la risalita dell'aria calda stoppata proprio dal passaggio frontale in arrivo dalla Francia, seguito da un rapido miglioramento sul settore occidentale; la mappa qui sotto a 1500m fotografa proprio la situazione termica alle ore 11 del mattino, con il fronte che sta sfondando da ovest:

Ed ecco le precipitazioni previste tra le 06 di sabato e le 12 di domenica 4 ottobre e nelle 12 ore successive secondo il nostro modello:

Una recrudescenza del maltempo interverrà tra domenica pomeriggio e lunedì, come si vede nella mappa qui sotto, ma il ciclone francese si sarà ormai in parte colmato e sarà nel frattempo traslato verso il centro Europa:

La rotazione delle correnti dai quadranti nord occidentali determinerà uno spostamento della fenomenologia verso il resto d'Italia tra martedì 6 e mercoledì 7. In seguito dovrebbe subentrare un miglioramento ma seguite gli aggiornamenti!

SINTESI PREVISIONALE sino a MERCOLEDI 7 OTTOBRE:

giovedì 1° ottobre: da rimarcare il rischio di forti temporali marittimi serali su centro-est Liguria, in trasferimento attenuati nella notte verso centro-est Lombardia, per il resto solo nubi al nord, specie sulle Alpi, associati a sporadici rovesci, bel tempo altrove.



venerdì 2 ottobre: maltempo al nord-ovest, piogge anche sul nord-est, sporadiche o assenti su Emilia-Romagna a causa dei venti secchi di caduta dall'Appennino, locali piogge su alta Toscana, tempo migliore sul resto del centro, bello al sud, salvo temporali in mare aperto sullo Jonio. Più caldo al centro e al sud.



sabato 3 ottobre: maltempo al nord e sulle centrali tirreniche, Sardegna compresa, migliora al nord-ovest dal tardo mattino, caldo o molto caldo al sud per la stagione con nubi sparse ed assenza di fenomeni.



domenica 4 ottobre: mattinata con schiarite, poi ripeggiora su nord-ovest e alto Tirreno con piogge in estensione entro sera a tutte le centrali tirreniche, ovest Sardegna e nord-est, ancora asciutto al sud ma meno caldo.



lunedì 5 ottobre: maltempo moderato tra nord e centro, poi migliora al nord-ovest, peggiora sulla Campania, clima più fresco e attenuazione del caldo al sud.



martedì 6 ottobre: instabile su nord-est, centro e meridione con rovesci e temporali sparsi, schiarite al nord-ovest, clima fresco ovunque.



mercoledì 7 ottobre: ultimi fenomeni al centro e al sud, specie sul basso Tirreno, schiarite altrove.

