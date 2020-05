Meteo a 7 giorni: tra temporali e finestre di bel tempo

L'alta pressione abbandona la scena e le luci della ribalta si accendono per i temporali: li introdurrà un impulso instabile in arrivo questa sera sul Triveneto e in successivo trasferimento verso il resto del Paese.



Nel fine settimana l'Italia sarà inserita in una sorta di palude barica che favorirà lo sviluppo di focolai temporaleschi pomeridiani, che coinvolgeranno essenzialmente le zone montuose al nord, mentre potranno sconfinare anche in pianura e sulle coste al centro e al sud.



Le temperature non varieranno di molto rispetto ai valori attuali, accuseranno solo una moderata ed effimera flessione durante le situazioni temporalesche.



Con l'inizio della prossima settimana, il tempo tenderà a ripresentare condizioni di instabilità pomeridiana lungo tutte le zone interne e montuose del Paese, ma già da martedì 2 tali fenomeni andranno dapprima concentrandosi al settentrione, poi si attenueranno anche qui per 48 ore. Infatti in questa fase prevarrà un cuneo di alta pressione, che dovrebbe garantirci bel tempo e un certo rialzo termico.



Un cuneo modesto però, probabilmente destinato a crollare sotto la spinta di una poderosa ed imponente saccatura in discesa dal nord Europa entro venerdì 5 giugno, ma di questo parlerà più diffusamente la rubrica del "fantameteo".



SINTESI GRAFICA del TEMPO sino a GIOVEDI 4 GIUGNO:

SINTESI PREVISIONALE del tempo sino a giovedì 4 giugno:

venerdì 29 maggio: instabile su nord-ovest con rovesci al mattino, nubi residue al mattino sul nord-est con isolate piogge, graduale miglioramento in giornata salvo residui acquazzoni su Liguria, Emilia-Romagna e basso Piemonte. Instabile con rovesci al centro, specie su Toscana ed Umbria al mattino, poi anche sulle restanti regioni centrali, possibili brevi temporali. Al sud nubi in aumento e qualche rovescio sulla Campania, parzialmente nuvoloso sul resto del sud con focolai temporaleschi in Appennino durante le ore pomeridiane, soleggiato sulla Sicilia e le zone costiere in genere. Temperature in calo al nore e al centro.



sabato 30 maggio: generale instabilità pomeridiana sui rilievi del nord, nelle zone interne e montuose del centro e del sud con rovesci sparsi e qualche temporale, più sole sulla Valpadana occidentale e la fascia costiera ligure. Temperature in lieve aumento al nord, stazionaria al centro, in lieve calo al sud.



domenica 31 maggio: tempo simile ancora con qualche spunto temporalesco sulle zone interne ed appenniniche e localmente anche sulle Alpi, rari sulle pianure del nord, più probabili su quelle del centro e del sud, temperature invariate su valori gradevoli.



lunedì 1° giugno: ancora condizioni di lieve e moderata instabilità, in attenuazione al sud, ancora presente tra nord e centro con rovesci locali nel pomeriggio all'interno e soprattutto sui rilievi. Temperature in lieve aumento.



martedì 2 giugno: instabilità limitata ai rilievi del nord e marginalmente a quelli del centro con isolati rovesci pomeridiani, bel tempo altrove, più caldo.



mercoledì 3 giugno: sarà la giornata migliore del periodo con prevalenza di sole, caldo moderato e rovesci pomeridiani solo isolati.



giovedì 4 giugno: condizioni di variabilità con locali rovesci pomeridiani al nord, segnatamente sui rilievi, bel tempo e caldo moderato sul resto d'Italia.

