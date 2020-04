Meteo a 7 giorni: tra schiarite e nuove PIOGGE

Una depressione sta regalando qualche preziosa pioggia alla Penisola dopo settimane di seccume quasi assoluto; tuttavia le precipitazioni già dalle prossime ore tenderanno a localizzarsi segnatamente sulle regioni centrali e meridionali. Questa la distribuzioni dei fenomeni prevista dal nostro modello per la giornata di mercoledì 22 aprile:

Il mulinello depressionario tra giovedì 23 e venerdì 24 perderà forza ma riuscirà ancora a rinnovare condizioni di instabilità lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale e le zone interne del versante tirrenico, oltre che sulla Sicilia, come si nota nelle successive mappe:

Naturalmente al nord il tempo andrà migliorando già da giovedì 23. Le temperature saliranno di qualche grado nelle zone che sperimenteranno le schiarite più ampie e prolungate.



Il week-end sarà caratterizzato da un discreto soleggiamento ma anche da una graduale accentuazione dell'instabilità al nord, specie nelle giornata di domenica, quando saranno possibili rovesci non solo sui rilievi, ma anche sulle zone pianeggianti; al centro e al sud invece il rischio di acquazzoni risulterà limitato ai rilievi e complessivamente la fenomenologia risulterà più sporadica ed isolata rispetto ai giorni precedenti; come mostra la mappa seguente:

Da notare che l'instabilità presente al nord, sarà solo il prodromo di quanto accadrà con buona probabilità entro martedì o mercoledì della prossima settimana, quando una saccatura impegnerà nord e parte del centro con rovesci e temporali abbastanza diffusi. Seguite a tal proposito la rubrica del "fantameteo".

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 28 aprile:

mercoledì 22 aprile: al nord nuvolosità irregolare ma con buona probabilità tempo asciutto, salvo locali piovaschi su Emilia-Romagna, Liguria e basso Piemonte. Al centro molto nuvoloso e piovoso, fenomeni più intensi sul medio Adriatico. Rovesci anche in Sardegna. Al sud molto nuvoloso con piogge e rovesci, fenomeni più intensi su Molise, Lucania e Puglia. Temperature in lieve aumento al nord.



giovedì 23 aprile: al nord ampie schiarite, al centro nubi irregolari e nel pomeriggio rovesci o brevi temporali possibili sulle zone interne ed appenniniche, specie del versante tirrenico. Schiarite in Sardegna. Al sud instabile con nuvolaglia alternata a schiarite ma rovesci o temporali pomeridiani all'interno, in discesa verso le coste del Tirreno. Temperature in aumento, specie al nord.



venerdì 24 aprile: al sud e nelle zone interne di Lazio ed Abruzzo ancora un po' di instabilità, associata a locali rovesci pomeridiani, bel tempo altrove, ulteriore lieve rialzo termico.



sabato 25 aprile: bel tempo quasi ovunque, nel pomeriggio addensamenti irregolari associati a locali rovesci su Alpi ed Appennini, asciutto su pianura e costa. Temperature stazionarie.



domenica 26 aprile: al nord un po' di instabilità con rischio di rovesci sui monti e dal pomeriggio anche in pianura, specie su Piemonte e Lombardia, al centro abbastanza soleggiato ma nel pomeriggio locali focolai temporaleschi in Appennino, temperature invariate su valori miti, salvo un lieve calo al nord-ovest.



lunedì 27 e martedì 28 aprile: ancora un po' di instabilità al nord-ovest e in genere su Alpi e Toscana con brevi rovesci possibili, specie nel pomeriggio e a ridosso dei rilievi, tempo migliore altrove.

