Meteo a 7 giorni: tra nubi, qualche NEBBIA, un po' di sole e...

SCHEMA GRAFICO del tempo previsto sino a giovedì 5 novembre



L'anticiclone potrebbe limitarsi a svolgere il suo compitino senza infamia e senza lode. Nessun modello lo vede così forte da riuscire ad opporsi ai vari attacchi che giungeranno da ovest e nemmeno alla nuvolaglia che transiterà sul territorio, legata alla coda dei sistemi frontali in viaggio sul centro Europa.



Già nel fine settimana 31-1° novembre infatti nubi sfrangiate attraverseranno il territorio, un po' di nebbie sparse potranno formarsi in Valpadana, ma non persistenti, proprio perché disturbate dalla nuvolosità.

Le temperature saliranno di alcuni gradi, specie nei valori minimi, ma sarà soprattutto in montagna e lungo le coste che si avvertirà questa relativa mitezza. Un afflusso di aria umida tra domenica e lunedì renderà più compatta la nuvolosità presente tra Liguria e Toscana, tale da determinare anche qualche piovasco.



Sarà il segnale dell'avvicinamento di una saccatura che ci raggiungerà in due fasi: la prima tra martedì 3 e mercoledì 4, favorendo piogge sparse al nord-ovest, la seconda probabilmente nel fine settimana 7-8 novembre, con un intervallo più stabile tra giovedì 5 e venerdì 6, quando risulterà sbilanciata sull'Iberia.



Qui la mappa dei fenomeni previsti tra la notte e la mattinata di mercoledì 4 novembre al nord-ovest, si nota anche pioviggine da nebbia sulle coste venete e romagnole e il passaggio di nubi alte sul meridione:

SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 5 NOVEMBRE:

venerdì 30 ottobre: un po' di nubi sul basso Tirreno con isolate pioggia su Calabria e nord Sicilia, prevalenza di sole altrove. Mite.



sabato 31 ottobre: nottetempo e al mattino formazione di nebbie sul catino padano e in Val d'Arno, altrove bel tempo, poi nubi medio alte in transito al nord e al centro, ma senza conseguenze. Sempre mite, specie su coste e alture.



domenica 1 novembre: nuvolaglia irregolare su tutte le regioni con schiarite alternate ad annuvolamenti ma senza conseguenze. Nubi più compatte su Liguria e Toscana con qualche piovasco o rovescio non escluso. Sempre clima piuttosto mite.



lunedì 2 novembre: al nord-ovest e sulla Toscana nuvoloso ma con piogge solo sporadiche e localizzate sulla costa ligure, altrove velato con un po' di sole. Temperature sempre miti al centro, al sud e sul nord-est.



martedì 3 novembre: al nord nuvoloso con piovaschi sparsi, specie tra la sera e la notte su mercoledì. Fenomeni più probabili sul Ponente ligure e l'ovest delle Alpi. Altrove nubi sparse e momenti soleggiati.



mercoledì 4 novembre: al nord-ovest nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse, nuvolaglia anche sul resto del nord con pioviggini su coste venete e romagnole, un po' di sole al centro, nubi medio alte in transito al sud. Temperature in lieve calo.



giovedì 5 novembre: parentesi più soleggiata, salvo nubi residue al nord-ovest. Temperature stazionarie.

