Meteo a 7 giorni: tra domenica e lunedì ritorno del MALTEMPO, altro FREDDO al nord

La fase invernale tardiva che abbiamo sperimentato non resterà sola. A farle compagnia, a breve, ne giungerà un'altra, anche se il freddo questa volta coinvolgerà principalmente il nord.



La posizione anomala dell'alta pressione e il graduale, sia pur lento, sgretolamento del vortice polare, porterà masse d'aria ancora decisamente fredde e prendere la strada del centro Europa, poi della Francia e del nostro settentrione tra domenica e mercoledì della prossima settimana, consegnandoci altro maltempo diffuso.



Sulle Alpi tornerà nuovamente la neve a quote anche basse e qualche fiocco si potrebbe vedere anche sul Piemonte occidentale sino a quote di pianura.



L'instabilità dovrebbe attenuarsi solo nel corso della giornata di giovedì 2 aprile, ma potrebbe essere solo un'altra pausa, a conferma che per ora un'esplosione di caldo anticipato ancora non si vede.



Di seguito ecco una mappa delle temperature previste all'alba di martedì 31 marzo a 1500m sull'Europa, che mette in evidenza la lingua di aria fredda estesa dal nord Italia alla Spagna in seno all'irruzione che coinvolgerà gran parte del centro Europa:

La formazione di un minimo depressionario al suolo all'altezza dell'alto Tirreno catturerà anche corpi nuvolosi più o meno organizzati spedendoli direttamente sul Mediterraneo centrale; per questo non solo il nord risentirà di un peggioramento, ma anche il resto del Paese tra lunedì e mercoledì sperimenterà condizioni a tratti piovose, pur in un contesto termico meno rigido, qui sotto vi mostriamo la mappa precipitativa di lunedì 30 marzo secondo il modello americano con la pioggia che si estende a quasi tutto il territorio:

SINTESI PREVISIONALE SINO a GIOVEDI 2 APRILE:

venerdì 27 marzo: al nord residui addensamenti associati a sporadiche precipitazioni su basso Piemonte, Appennino emiliano, est Alpi, in rapido esaurimento e tendenza a miglioramento. Al centro e al sud ancora tempo instabile con piogge e rovesci, in localizzazione sul basso Tirreno a fine giornata. Temperature in aumento al nord, stazionarie altrove.



sabato 28 marzo: instabile al sud con residue piogge su Sicilia, Calabria, Lucania e Puglia ma con tendenza a miglioramento, tempo buono e decisamente più mite altrove.



domenica 29 marzo: instabile al nord con rovesci dapprima sui monti e verso sera anche su alte e medie pianure, al centro dapprima soleggiato poi nubi in aumento su Sardegna e zone interne appenniniche con brevi rovesci, al sud bel tempo, temperature in lieve calo al nord nei valori massimi.



lunedì 30 marzo: al nord molte nubi con piogge e limite della neve intorno ai 1000m, calo termico. Al centro nubi e rovesci in arrivo da Tirreno e Sardegna verso le altre regioni e lieve calo termico, al sud peggioramento piovoso a partire da Mar Tirreno e Campania con rovesci, ma temperature miti.



martedì 31 marzo: al nord ulteriormente freddo e al mattino ancora precipitazioni, nevose a quote collinari, poi attenuazione dei fenomeni. Al centro e al sud condizioni di variabilità con ampie schiarite e rovesci solo locali.



mercoledì 1° aprile: al nord-ovest ancora nuvoloso e nel primo mattino un po' di neve possibile su Alpi piemontesi e persino su Cuneo e Torino, poi attenuazione, variabile sul nord-est, in giornata schiarite ovunque ma clima freddo per la stagione. Al centro e al sud condizioni di instabilità con possibili rovesci, specie al pomeriggio e nelle zone interne, lieve calo termico.



giovedì 2 aprile: temporaneo generale miglioramento. Rialzo termico moderato anche al nord.

