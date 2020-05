Meteo a 7 giorni: TEMPORALI al nord, variabilitÃ  al centro, CALDO al sud

Temporali sparsi ed anche qualche nubifragio al nord, rovesci sparsi in un contesto variabile al centro, bel tempo e caldo, anche intenso al sud. Tutto questo almeno sino al week-end, poi l'instabilità e l'aria fresca guadagneranno terreno verso sud e gli acquazzoni si presenteranno anche al meridione, scacciando il caldo estivo anticipato.



E' maggio pazzo? No, è semplicemente maggio! Per piovere occorrono contrasti e il tempo ce li sta proponendo; i fronti temporaleschi in questa fase dell'anno possono risultare anche estesi, producendo precipitazioni importanti su vasta scala, dunque non è detto che da questo "contact" non possano nascere fenomeni rilevanti, come quelli che del resto già si preannunciano tra giovedì sera e l'alba di venerdì al nord-ovest.



L'onda di calore al sud potrà spingere le temperature su valori ben superiori alle medie del periodo, soprattutto tra giovedì 14 e sabato 16, quando si prevede il transito in quota dell'isoterma dei +22°C e si attendono al suolo anche punte isolate di 34-35°C, specie all'interno e comunque lontano dal mare. Da domenica 17 anche qui i valori tenderanno a rientrare nell'ambito della norma.



Al centro farà abbastanza caldo, con qualche punta di 29-30°C, prima di abbassarsi un po' nel week-end con la progressione dell'instabilità, mentre al nord l'insistente nuvolosità e le precipitazioni manterranno i valori prossimi alle medie del periodo, con massime non superiori ai 22-23°C dove i fenomeni risulteranno più insistenti e prossime ai 25-26°C sull'Emilia-Romagna, dove invece potrebbero prevalere le schiarite.



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 19 MAGGIO:

mercoledì 13 maggio: passaggi nuvolosi al nord e al centro con qualche pioggia possibile su Lazio, Toscana, Valpadana, Liguria, rovesci su Piemonte ed arco alpino, solo velature al sud in un contesto spesso soleggiato e caldo. Forte vento di Scirocco lungo il versante adriatico, Ostro altrove.



giovedì 14 maggio: al nord tempo instabile con rovesci sparsi, specie in montagna e zone a nord del Po, verso sera peggioramento più intenso sul nord-ovest con rovesci e temporali, locali nubifragi su Ossola e zona laghi lombardi, al centro variabilità ma solo isolati rovesci all'interno e sulla Toscana, al sud bel tempo e decisamente caldo con punte over 30°C. Ancora Scirocco in Adriatico, ma meno intenso.



venerdì 15 maggio: al nord molto instabile con rovesci sparsi e qualche temporale, specie a nord del Po, clima fresco, varabile al centro con isolati temporali, specie all'interno, clima molto mite, soleggiato e ancora caldo al sud, specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con punte over 32°C.



sabato 16 maggio: al nord e al centro tempo instabile con nuvolaglia estesa associata a rovesci o brevi temporali, specie al nord, ma dal pomeriggio probabili anche al centro, temperature in calo; al sud poche nubi e ancora molto caldo per il periodo.



domenica 17 maggio: sempre tempo instabile al nord e al centro con qualche spunto temporalesco sparso o rovescio, parziali annuvolamenti anche al sud con focolai temporaleschi o isolati rovesci, specie all'interno, temperature in calo al centro e al sud.



lunedì 18 e martedì 19 maggio: moderata instabilità su tutto il Paese con spunti temporaleschi sparsi, specie lungo la dorsale appenninica e le zone interne centrali e meridionali nel pomeriggio, temperature in ulteriore calo al sud, in lieve aumento al nord, stazionarie al centro.

