METEO A 7 GIORNI: temperature in rialzo ma ancora rischio temporali su alcune zone d'Italia

Una nuova circolazione anticiclonica preannunciata con diversi giorni di anticipo, sta interessando l'Europa centrale ed occidentale, svolgendo un ruolo importante nel plasmare le condizioni atmosferiche anche sull'Italia. Negli ultimi tre giorni abbiamo infatti sperimentato un miglioramento del tempo al centro ed al nord, con un rialzo sensibile delle temperature fino a valori di caldo estivo. Ebbene tali condizioni ci accompagneranno anche nei prossimi giorni, a livello sinottico troveremo infatti le perturbazioni oceaniche pilotate da veloci correnti occidentali, circoscritte ad interessare i settori centrali e soprattutto settentrionali d'Europa. Almeno per un po' di giorni queste correnti non avranno alcun particolare ruolo nel plasmare il tempo previsto in Italia, infatti non ci aspettiamo il passaggio di alcuna particolare perturbazione, il tempo risulterà tendenzialmente stabile e le temperature destinate ad un ulteriore rialzo. Analisi sinottica calcolata dal modello americano per giovedì 25 giugno:

Ci saranno tuttavia dei settori che nonostante la presenza dell'alta pressione, dovranno ancora confrontarsi con nuovi episodi di instabilità. Prevediamo infatti un aumento nel rischio di temporali lungo la fascia alpina, soprattutto dalla seconda metà della settimana e poi ancor più nel weekend. Maggiori dettagli nell'articolo: https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/week-end-attenzione-ai-temporali-sulle-alpi-/86171/

Su quali settori farà più caldo?

L'aumento della temperatura si farà sentire soprattutto nelle zone interne e pianeggianti del centro e del nord; ci riferiamo quindi alla Valpadana, la piana di Firenze, l'entroterra di Umbria, Campania e Lazio, su questi settori, complici anche l'elevato irraggiamento solare di giugno, le temperature massime potranno varcare facilmente la soglia dei 30 gradi. Lungo la fascia costiera, il mare ancora relativamente fresco, favorirà l'attivazione delle brezze, con valori termici più contenuti che saranno però accompagnati da un tasso più elevato di umidità relativa. Stima delle temperature previste sull'Italia sabato 27 giugno:

Sintesi previsionale da mercoledì 24 giugno a mercoledì primo luglio:

Mercoledì 24 con tempo soleggiato e temperature estive. Spunti di instabilità sui rilievi del sud e sull'arco alpino.

Giovedì 25 di tempo assolato ed estivo. Aumenta un po' di instabilità temporalesca sulle Alpi.

Venerdì 26 tempo estivo con qualche temporale sulle Alpi.

Sabato 27 soleggiato e caldo. Temporali sulle Alpi.

Domenica 28 ancora di tempo estivo, con un po' di caldo fastidioso nelle pianure. Temporali più diffusi sulle Alpi.

La prossima settimana prevediamo ancora tempo estivo, con prevalenza di sole lungo le coste e nelle pianure, rischio di temporali lungo la fascia alpina.