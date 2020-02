Meteo a 7 giorni: tanta variabilità e un episodio di forte MALTEMPO?

Con fatica ma il flusso perturbato atlantico riuscirà a mettere un piede nel Mediterraneo e con esso lo faranno diversi corpi nuvolosi, non tutti cosi incisivi, ma comunque sufficienti a riportare precipitazioni su molte regioni.



Non mancheranno venti forti, sbalzi termici e anche nevicate sui settori alpini ed appenninici, mentre per le pianure questa eventualità è stata decisamente ridimensionata a causa della disposizione favorevole delle correnti tra un fronte e l'altro.



Ma andiamo con ordine: ecco la carta barica prevista a metà giornata per mercoledì 26 febbraio con il vento pronto a sferzare l'Italia da nord a sud a partire dal nord-ovest:

Ed ecco i fenomeni attesi per metà giornata di mercoledì 26 febbraio sul nostro Paese secondo il nostro modello:

Questo fronte andrà a concentrare i suoi rovesci al sud entro la serata di mercoledì 26, mentre contemporaneamente sui settori alpini di confine cadrà la neve sino ai fondovalle.



Giovedì 27 ultimi rovesci al sud, altrove dapprima bello e freddo, poi altro fronte in rapido transito da ovest con piogge sul Tirreno, altra neve sui versanti più settentrionali ed orientali delle Alpi e soprattutto altro vento nella notte su venerdì; qui i fenomeni attesi tra il pomeriggio e la serata di giovedì 27:

Tra venerdì 28 e sabato 29 febbraio ci sarà un momento di relativa tranquillità, subito seguito dalla serata di sabato dall'arrivo di un'altra perturbazione che porterà un po' di pioggia su parte del nord e poi al centro nel corso di domenica 1° marzo. Ma il vero evento del periodo potrebbe essere la depressione in arrivo da lunedì 2 marzo in poi che qui vediamo rappresentata all'altezza del Mar Ligure per il pomeriggio di quella giornata:





Di seguito ecco le precipitazioni previste dal nostro modello tra le 12 e le 24 di lunedì 2 marzo:

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 3 marzo:

mercoledì 26 febbraio: neve sui settori alpini di confine valdostani, ossolani e valtellinesi, rovesci su nord-est, Emilia-Romagna ma migliora, schiarite favoniche al nord-ovest, rovesci al centro e Sardegna, poi vento e schiarite subitanee, al sud parzialmente nuvoloso con rapido peggioramento dal pomeriggio a partire da Molise e Campania associato a rovesci. In serata ventoso e freddo ovunque, ancora rovesci al sud con neve in Appennino oltre i 700m e fiocchi anche sui settori alpini di confine.



giovedì 27 febbraio: al mattino ultimi rovesci all'estremo sud, migliora. Altrove sereno e freddo ma rapido arrivo di nubi da ovest al nord con nuvolaglia più compatta su Alpi e Liguria, poi anche Toscana al centro con piovaschi e spruzzate di neve nelle Alpi e l'Appennino ligure. In giornata nubi e precipitazioni si porteranno al centro e poi al sud, segnatamente lungo il versante tirrenico, qualche nevicata sull'Appennino centrale a quote basse. Temperature ancora piuttosto basse ma in incipiente rialzo.



venerdì 28 febbraio: nubi residue e qualche pioggia al sud, specie sul versante tirrenico, tendenza a miglioramento. Ingresso di aria mite da ovest e tendenza a rialzo termico, tempo buono.



sabato 29 febbraio: dapprima bel tempo, poi nubi in arrivo al nord e sulla Toscana, associata a locali piovaschi sul levante ligure dalla sera. Altrove ancora persistenza di tempo buono, non farà freddo.



domenica 1° marzo: sul Piemonte e la Valle d'Aosta ampie schiarite, sul resto del nord al mattino coperto e piovoso, neve oltre i 1200m sulle Alpi, tendenza a miglioramento a partire da ovest. Al centro molte nubi e piogge sparse, specie sul Tirreno, migliora dal pomeriggio. Al sud passaggi nuvolosi, piogge sulla Campania, altrove solo sporadiche, tendenza a miglioramento dalla sera.



lunedì 2 marzo: peggiora sul nord-ovest, i versanti tirrenici e la Sardegna fin dal mattino, ma con piogge più importanti tra il pomeriggio e la serata, neve su ovest Alpi sin verso gli 800; in giornata peggiora anche sul resto del nord con precipitazioni sparse. Sul medio Adriatico e al sud ancora prevalenza di schiarite.



martedì 3 marzo: maltempo diffuso su gran parte del Paese, temperature in calo, seguite gli aggiornamenti!