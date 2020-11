Meteo a 7 giorni: STABILITA' sull'Italia anche se non mancheranno disturbi

La nuova settimana sarà comandata quasi per intero dall'alta pressione. Il cielo si presenterà spesso sereno come ad esempio tra martedi 10 e mercoledi 11 novembre:

Il monopolio del sole verrà però contrastato da qualche addensamento basso, qualche velatura e soprattutto da banchi di nebbia che potrebbero gravare sulle zone di pianura del nord e nelle vallate interne del centro tra la notte e la mattinata.

Clima complessivamente mite, a parte le aree interessate dalla nebbia che avranno freddo umido fin tanto che la coltre grigia non verrà bucata dal sole.

Successivamente, tra giovedi 12 e venerdi 13 novembre, l'alta pressione permetterà ad infiltrazioni umide da ovest di interessare la nostra Penisola, segnatamente il versante tirrenico e la Liguria:

Non arriverà una perturbazione vera e propria, ma qualche piovasco sarà garantito tra la Liguria e l'alto-medio Tirreno in un contesto molto mite. Sul resto d'Italia la situazione non cambierà...al massimo arriverà qualche nube in più senza conseguenze.

Passato questo piccolo disturbo, l'alta pressione tornerà ad espandersi verso l'Italia garantendo un fine settimana complessivamente soleggiato, nebbia permettendo. La medesima situazione andrà avanti anche nella prima parte della settimana prossima; a seguire l'alta pressione inizierà a perdere colpi, ma lasciamo volutamente la parola al Fantameteo per tutti i dettagli:

RIASSUMENDO

Martedi 10 e mercoledi 11 novembre tempo bello e mite ovunque, a parte qualche nube locale e banchi di nebbia sulle pianure di notte e al mattino.

Tra giovedi 12 e venerdi 13 novembre: aumento della nuvolosità sul Tirreno e sulla Liguria con qualche piovasco specie sull'alto Tirreno. Altrove situazione invariata, ma con maggiori addensamenti senza fenomeni. Clima sempre mite.

Da sabato 14 a lunedi 16 novembre: bel tempo e mite ovunque a parte nebbie sulle pianure di notte e al mattino, freddo sotto nebbia, mite altrove.

