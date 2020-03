Meteo a 7 giorni: spiccata variabilità sino a lunedì, poi breve parentesi più STABILE

Abbiamo riassaporato il dinamismo del tempo in questa prima decade di marzo, vivacità che si interromperà all'inizio della prossima settimana con un ultimo veloce passaggio instabile nella giornata di lunedì 9.



Intanto per il fine settimana terrà banco ancora una depressione che coinvolgerà segnatamente il centro e il sud con il suo carico di rovesci, che potranno anche assumere carattere nevoso sin verso i 1000m; tuttavia domenica nubi e precipitazioni tenderanno a localizzarsi sul meridione.



Ecco poi il fronte "razzo" di lunedì che impegnerà per qualche ora le Alpi, il nord-ovest e poi il centro e il sud del Paese, prima di allontanarsi indebolito verso lo Jonio.



Da martedì 10 l'alta pressione invaderà il Paese con una massa d'aria più mite e stabile a tutte le quote, che tuttavia non impedirà il passaggio di qualche corpo nuvoloso sfrangiato a ridosso delle Alpi.



Le temperature aumenteranno di alcuni gradi tra mercoledì 11 e venerdì 13 e non di rado si potranno raggiungere picchi di 19-20°C. La stabilità però non risulterà duratura, già dal pomeriggio di venerdì 13 giungeranno annuvolamenti al nord, segnale di un indebolimento del cuneo anticiclonico, forse preludio di nuovi cambiamenti importanti per i giorni successivi.



SINTESI GRAFICA sino a venerdì 13 marzo:

SINTESI PREVISIONALE sino a venerdì 13 marzo:

sabato 7 marzo: nel primo mattino instabile su nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci anche nevosi oltre i 900m, tendenza a miglioramento, sereno al nord-ovest, instabile al centro e al sud con rovesci sparsi e qualche spruzzata di neve lungo la dorsale appenninica oltre i 1000m, un po' ventoso. Freddo moderato in quota, debole al suolo con mitezza pomeridiana in Valpadana e costa ligure.



domenica 8 marzo: prevalenza di sole al nord e su gran parte del centro, tranne sull'Abruzzo, ove insisteranno ancora nubi e qualche nevicata oltre i 900m, brevi piogge a quote inferiori. Instabile al sud con rovesci sparsi e qualche nevicata oltre i 900-1000m in Appennino, tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata. Ancora freddo al mattino, mite nel pomeriggio su nord e centro, un po' freddo al sud.



lunedì 9 marzo: veloce passaggio di una perturbazione con nubi e qualche debole precipitazione in veloce transito lungo la Penisola, che risulterà nevosa oltre i 700-1000m sui rilievi, migliora a partire dal nord, entro sera anche sul resto del Paese, salvo residue piogge sul basso Tirreno.



martedì 10 marzo: residui annuvolamenti al sud al mattino, per il resto bel tempo, temperature massime in aumento.



mercoledì 11 marzo e giovedì 12 marzo: modesti passaggi nuvolosi al nord e sulla Toscana ma senza conseguenze e con prevalenza di schiarite. Nubi più compatte solo sui settori alpini di confine. Bel tempo altrove, temperature in ulteriore rialzo.



venerdì 13 marzo: ancora nubi sparse al nord e sulla Toscana, locali piovaschi su Spezzino, Garafagnana, Lunigiana e Versilia, bel tempo altrove, ancora mite.

