Meteo a 7 giorni: sotto il tiro quasi costante dei TEMPORALI

L'alta pressione che ci ha protetto fino ad ora, seppure con temporanei disturbi, tenderà ad arretrare sul vicino Atlantico durante il prossimo week-end.

Nei primi giorni della prossima settimana, la figura stabilizzante punterà il suo naso verso la Scandinavia, dove isolerà un massimo di pressione che condizionerà il tempo a scala europea per buona parte della prima decade di giugno.

L'ultimo giorno quasi completamente stabile sull'Italia sarà domani, giovedi 28 maggio. Da venerdi inizierà a prendere piede una blanda struttura depressionaria che dispenserà temporali segnatamente nelle aree interne, ma con possibili sconfinamenti anche lungo le coste.

La prima mappa mostra la probabilità di piogge maggiori di 5mm prevista secondo il modello americano per venerdi 29 maggio:

Dove vedete il colore tendente al rosso, la probabilità di avere rovesci o temporali sarà più elevata. Quasi tutto il centro (ad eccezione della Sardegna), le aree interne del meridione ed i settori più meridionali del nord saranno abbracciati da temporali più o meno intensi che apporteranno anche un calo delle temperature.

Nel fine settimana, sia nella giornata di sabato che domenica, i colpi di tuono si concentreranno lungo tutta la dorsale appenninica durante il pomeriggio, con probabili sconfinamenti verso il Tirreno e le coste liguri.

Temporali si faranno vedere anche sulle Alpi, mentre le pianure del nord e forse le due Isole Maggiori potrebbero essere risparmiate dalle precipitazioni.

Cosa potrebbe capitare, infine, all'inizio della settimana prossima? Come anticipato, l'alta pressione si porterà in sede scandinava; in Italia le condizioni resteranno instabili segnatamente nelle aree interne e montuose durante il pomeriggio, ma non saremo interessati da perturbazioni o maltempo. Ecco la mappa valida per martedi 2 giugno:

Ancora correnti moderatamente instabili da est, ma attenzione alla depressione presente in sede iberica. Questa figura barica potrebbe muoversi verso l'Italia nella seconda parte della settimana prossima, causando un peggioramento anche importante sulla nostra Penisola, ma tutti i dettagli seguite la rubrica Fantameteo.

SINTESI PREVISIONALE FINO A MERCOLEDI 3 GIUGNO:

Giovedi 28 maggio: bello ovunque a parte qualche temporale sui rilievi nel pomeriggio, temperature gradevoli.

Venerdi 29 maggio: instabile al nord, al centro e nelle aree interne del meridione con rischio di temporali. Più aperto il tempo all'estremo sud e sulle Isole. Clima fresco sotto eventuali piogge.

Sabato 30 e domenica 31 maggio: temporali pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici con parziali sconfinamenti verso pianure e coste, più sole sulle due Isole Maggiori e pianure dell'Italia settentrionale. Non farà caldo.

Da lunedi 1 fino a mercoledi 3 maggio: ancora temporali sui rilievi con possibili sconfinamenti verso pianure e coste, più sole sulle Isole e all'estremo sud, caldo nella norma.