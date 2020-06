METEO A 7 GIORNI: solleone al centro ed al sud, qualche temporale al nord

L'estate meteorologica è tornata alla ribalta del Mediterraneo, ormai da circa una settimana, le temperature sono aumentate fino a valori estivi, la soglia dei 30 gradi che prima sembrava utopistica, viene adesso superata senza difficoltà. Con l'arrivo del fine settimana, la colonnina di mercurio al centro ed al sud potrà fare ancora di meglio, infatti nelle località interne, dove l'azione mitigatrice del mare giunge con difficoltà, i valori di temperatura potrebbero aumentare ulteriormente, fino a raggiungere e forse superare la soglia dei 35 gradi soprattutto nelle due Isole Maggiori. Stima delle temperature massime previste sull'Italia domenica 28 giugno:

A livello sinottico europeo, la circolazione continuerà a restare di tipo occidentale, nel fine settimana la coda di un sistema perturbato sfiorerà le regioni del nord, portando una accentuazione dell'instabilità temporalesca sulla fascia alpina e prealpina, con qualche possibile sconfinamento nelle zone di alta pianura del Piemonte. Stima delle precipitazioni previste sull'Italia nel pomeriggio di domenica:

Queste correnti occidentali fresche ed instabili, non riusciranno ancora a varcare in maniera efficace la porta del Mediterraneo, anche nella prossima settimana queste ultime si limiteranno a sfiorare l'arco alpino e saranno accompagnate ancora da temporali sparsi che però resteranno essenzialmente confinati ai rilievi montuosi. Il fulcro dell'attività depressionaria resterà sull'oceano Atlantico e sul Regno Unito, l'aria fredda dovrebbe tuttavia guadagnare un po' di spazio verso la penisola iberica, questo porterà ad una rotazione delle correnti dai quadranti sud-occidentali, con trasporto di aria ancora più calda verso il Mediterraneo centrale ed orientale nei giorni della prossima settimana. Ecco l'analisi in quota proposta dal modello americano per venerdì 3 luglio:

Sintesi previsionale da sabato 27 giugno a sabato 4 luglio:

Sabato 27 con qualche temporale sulla fascia alpina e prealpina, soleggiato e caldo altrove.



Domenica 28 qualche temporale più esteso e probabile sulle Alpi occidentali. Qualche sconfinamento possibile in serata nelle alte pianure piemontesi. Sole e caldo altrove, con punte massime fino a +35°C nell'interno.



Lunedì 29 di tempo soleggiato e caldo. Qualche fenomeno sulle Alpi ma più circoscritto rispetto al giorno precedente.



Martedì 30 soleggiato e caldo con qualche temporale sulle Alpi.



Mercoledì primo luglio ancora marginale instabilità a sfondo temporalesco sui rilievi alpini, solleone altrove, con temperature in ulteriore, lieve rialzo al sud.



Giovedì 2 aumenta il rischio di temporali al nord, sole e caldo intenso al centro ed al sud.



Venerdì 3 e sabato 4 con qualche temporale che potrebbe conquistare parte delle pianure del nord. Soleggiato e caldo altrove.