METEO A 7 GIORNI: soleggiato e molto caldo ma con qualche temporale in più al nord

Già da alcuni giorni il continente europeo torna a fare i conti con la presenza di un forte anticiclone che porta con sè temperature assai elevate. Tra venerdì e domenica il picco di calore ha interessato l'Europa centrale ed occidentale, con valori termici che hanno raggiunto i +37°C sia sulla Francia e che nel sud-ovest della Germania, per questi settori d'Europa si tratta probabilmente del picco assoluto di caldo dell'intera stagione estiva ma in queste ore l'anticiclone lascia già il posto alle masse d'aria più fresche in arrivo dall'oceano Atlantico, le quali innescano i primi, violenti temporali da contrasto sulle pianure francesi. Il picco assoluto di caldo è stato raggiunto nel sud della Spagna, con temperature che la settimana scorsa hanno toccato i +42°C.



In queste ore la parte più calda dell'alta pressione si spinge ad occupare lo stivale italiano, accompagnata da un profilo delle temperature che torna ad essere elevato pressochè su tutto il Paese. Nella giornata di domani, martedì 11 agosto, le temperature più calde saranno ancora appannaggio delle regioni centrali e settentrionali, mentre nella seconda metà della settimana, l'asse anticiclonico si collocherà sul Mediterraneo centro-orientale, favorendo temperature pi elevate al centro ed al sud. In questa sede i valori potranno nuovamente avvicinarsi alla soglia dei +40°C nelle zone pianeggianti interne. Stima delle temperature massime previste dal modello americano per giovedì 13 agosto:

Sulle regioni del nord viene previsto un lieve cedimento del campo anticiclonico che favorirà lo sviluppo di alcuni temporali soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina. Questi fenomeni difficilmente guadagneranno le zone di pianura ma resteranno confinati ai rilievi montuosi, manifestandosi soprattutto verso sera. A partire da mercoledì questi temporali potranno manifestarsi praticamente tutti i giorni, fino all'inizio della prossima settimana. Potremo quindi riassumere che il tempo dei prossimi giorni sarà soleggiato ovunque e che gli unici settori che sperimenteranno tempo incerto saranno proprio quelli alpini. Analisi in quota del modello americano riferita al giorno di FERRAGOSTO: