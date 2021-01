Meteo a 7 giorni: si apre un periodo TURBOLENTO per l'Italia

L'ondata di gelo che nei giorni scorsi ha interessato in modo particolare l'Europa orientale e marginalmente la nostra Penisola, sta per essere rispedita al mittente da intense correnti miti di matrice atlantica.

Nei prossimi giorni queste correnti saranno le protagoniste del tempo italico e piloteranno tre distinte perturbazioni: la prima interesserà il centro-nord giovedi 21, la seconda sarà su di noi venerdi 22, mentre la terza interesserà il centro e il meridione nella giornata di domenica 24 gennaio.

La più intensa sembra essere quella di venerdi 22 gennaio. Ecco infatti la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata in questione:

Come anticipato, verranno interessate soprattutto le regioni settentrionali, il Tirreno e le aree interne. Sono attesi fenomeni intensi tra l'alta Lombardia e il Triveneto, tra la Liguria e l'alta Toscana e nelle aree interne del Lazio.

La neve cadrà abbondante sulle Alpi a quote comprese tra gli 800 metri dei settori occidentali e i 1000-1200 metri di quelli orientali.

Resteranno in ombra pluviometrica le regioni adriatiche, l'estremo sud e la Sicilia; su queste regioni i fenomeni saranno molto scarsi se non nulli.

Dopo un sabato con tempo variabile, ventoso con qualche pioggia sul Tirreno, nella giornata di domenica è attesa una nuova figura perturbata sulla nostra Penisola:

Questa nuova perturbazione salterà quasi completamente il nord e concentrerà i suoi effetti soprattutto al centro e al sud dove le piogge potrebbero essere anche intense.

Passato questo ultimo corpo nuvoloso, la pressione tenderà ad aumentare sulla Penisola Iberica, esponendo l'Italia ad un flusso piuttosto mite da nord-ovest. Ecco la mappa valida per martedi 26 gennaio:

L'Italia verrà interessata da un clima mite e variabile con una buona ventilazione nord-occidentale e senza precipitazioni importanti. A seguire però le cose potrebbero cambiare drasticamente, ma lasciamo la parola al Fantameteo per tutti i dettagli.

RIASSUMENDO

Giovedi 21 gennaio: maltempo al nord e sul Tirreno; neve a bassa quota sul nord-ovest in mattinata, ma con quota neve in rialzo, rovesci sulla Liguria e sul Tirreno, tempo asciutto in Adriatico, estremo sud e Sicilia; freddo al nord, mite al centro e al sud.

Venerdi 22 gennaio: maltempo al nord e sul Tirreno con piogge anche intense, venti forti di Libeccio e mareggiate sul Tirreno. Quota neve in salita fino a 800-1000 metri al nord-ovest, 1100-1200 metri al nord-est. Asciutto in Adriatico, estremo sud e Sicilia. Un po' freddo al nord, mite altrove.

Sabato 23 gennaio: ancora piogge tra la Campania e la Calabria Tirrenica, neve sui settori alpini confinali occidentali, variabile altrove con scarsi fenomeni. Mite e ventoso ovunque.

Domenica 24 gannaio: maltempo al centro e al sud con piogge anche intense e neve sopra i 1200-1400 metri. Asciutto e piu freddo al nord. Ventoso al centro e al sud con mareggiate.

Da lunedi 25 a mercoledi 27 gennaio: tempo variabile con poche piogge e clima piuttosto mite in Italia.

