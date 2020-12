Meteo a 7 giorni: si allenta la morsa del MALTEMPO, ma la stabilitÃ  Ã¨ lontana

Il peggio sull'Italia dovrebbe essere passato. Nei prossimi giorni il tempo sul nostro Paese passerà da perturbato ad instabile, ovvero un gradino in meno sulla scala del maltempo; ci saranno ancora fenomeni, ma non avranno l'intensità di quelli passati e soprattutto le schiarire assieme alle pause asciutte saranno maggiormente durature.

La mappa grafica relativa al tempo di domani, giovedi 10 dicembre, è piena riprova di quanto appena detto:

A parte la Sardegna, il nord della Sicilia ed alcune aree del basso Tirreno che avranno ancora piogge, sul resto d'Italia i fenomeni dovrebbero essere assenti anche se il cielo non si presenterà sereno.

Tuttavia, tra venerdi e sabato, una nuova moderata perturbazione farà il suo ingresso da nord-ovest sul Mediterraneo; la vediamo schematizzata nella mappa valida per la notte tra venerdi 11 e sabato 12 dicembre:

Si tratterà di un fronte non intenso che distribuirà un po' di pioggia al centro-sud e qualche nevicata al nord a quote piuttosto basse, attorno a 500-600 metri, in un contesto abbastanza freddo.

Passato questo sistema, arriverà sull'Italia un po' di alta pressione dopo gli ultimi rovesci al sud che probabilmente bagneranno la domenica. Ecco comunque la mappa sinottica attesa per lunedi 14 dicembre:

Una pausa discretamente soleggiata e abbastanza mite abbraccerà l'Italia da nord a sud prima dei nuovi eventi che la rubrica Fantameteo andrà ad analizzare.

RIASSUMENDO: giovedi 10 dicembre avremo piogge in Sardegna, sul basso Tirreno e il nord della Sicilia, fenomeni assenti sul resto d'Italia anche se il cielo non sarà del tutto sereno.

Venerdi 11 dicembre: piogge sparse sul Tirreno e sui settori meridionali del nord dove potrebbe nevicare sopra i 500-600 metri. Altrove nubi sparse e tempo asciutto. Freddo al nord, più mite al centro e al sud.

Sabato 12 dicembre: qualche pioggia al centro e al meridione, specie sul Tirreno. Qualche pioviggine anche al nord, ma in attenuazione, per il resto tempo asciutto.

Domenica 13 dicembre: bello al nord e al centro con temperature in salita. Qualche rovescio al sud e sulla Sicilia in via di attenuazione. Temperature in aumento.

Lunedi 14 dicembre: bel tempo sulla Penisola a parte nubi locali, non farà freddo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località