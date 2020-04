Meteo a 7 giorni: sbalzi termici in vista, poi la PIOGGIA

Si muove il tempo. O meglio si è già mosso. L'illusione che l'estate sia arrivata con oltre due mesi d'anticipo è svanita già oggi al centro e al sud e mercoledì la Bora ed il Grecale faranno provare questa sensazione anche sul resto del Paese; il sole (laddove è andato via) tornerà peraltro a splendere presto ovunque e le temperature da giovedì risaliranno velocemente.



L'anticiclone dunque si appresta a dominare di nuovo la scena? Neanche per sogno: il passaggio del fronte freddo odierno su parte d'Italia, sarà solo l'antipasto di quanto potrebbe succedere tra domenica e l'inizio della prossima settimana.



Si aspetta infatti lo sfondamento di una depressione da ovest con nubi e piogge lungo il Tirreno e al nord-ovest, Sardegna compresa, in estensione anche al resto d'Italia entro martedì 21 marzo.



In pratica dopo questo "botta e risposta" tra freddo (mercoledì e giovedì mattina in montagna ma anche in pianura si perderanno diversi gradi) e caldo (tra venerdì e sabato si andrà oltre i 26-27°C su alcune aree interne del Paese), la protagonista diverrà la PIOGGIA, molto attese dall'agricoltura.



La depressione non sarà di quelle particolarmente incisive ma sufficiente a dispensare acquazzoni che nelle ore pomeridiane potranno assumere anche carattere temporalesco, forse per la prima volta in stagione, persino sulle pianure del nord.



mercoledì 15 aprile: al mattino ventoso ovunque e più freddo, un po' di nubi su nord-ovest e regioni adriatiche, in dissolvimento con il passare delle ore. Temperature in calo.



giovedì 16 aprile: bel tempo ovunque, temperature minime ancora basse al mattino, in rialzo al pomeriggio con punte sino a 21°C.



venerdì 17 aprile: bel tempo e ulteriore rialzo termico, questa volta anche nei valori minimi e punte di 25°C.



sabato 18 aprile: passaggi nuvolosi medio alti sul Tirreno, la Sardegna e il nord-ovest, ma senza conseguenze, possibili nebbie marittime sulle coste del Tirreno al mattino. Temperature in aumento in quota, al sud e sulle pianure del nord-est, in lieve calo altrove.



domenica 19 aprile: nuvolaglia irregolare su nord-ovest, Alpi, regioni tirreniche e Sardegna, associata a locali piogge, velato altrove, un po' caldo al centro e al sud con punte di 27°C in Sicilia causa Scirocco.



lunedì 20 e martedì 21 aprile: probabile peggioramento con piogge e rovesci temporaleschi al nord, al centro e sulla Campania, associati ad un certo calo termico, nuvolaglia sul resto del sud ma tempo asciutto e ancora caldo lunedì in Sicilia con punte di 25-26°C.



